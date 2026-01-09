Reduceri semnificative în Educație și Administrație

La finalul lunii noiembrie 2025, numărul posturilor ocupate în sectorul public ajunsese la 1,28 milioane, cel mai scăzut nivel din aprilie 2023, când erau 1,279 milioane de angajați. Educația, cel mai mare angajator din sectorul public, a fost cel mai afectat, cu 17.920 de posturi tăiate. O parte semnificativă dintre acestea erau ocupate de suplinitor.

Administrația centrală a fost, de asemenea, vizată de reduceri substanțiale. În subordinea directă a Guvernului, numărul posturilor ocupate a scăzut cu 21.685, ajungând la 815.556. Administrația locală a înregistrat o diminuare de 3.348 de posturi, cu un total de 465.006 angajați.

Reduceri masive de personal, dar și creșteri în unele instituții

Printre domeniile cele mai afectate de tăierile de posturi se numără:

Educație : 17.920 de posturi tăiate

: 17.920 de posturi tăiate Poliție și Jandarmerie (MAI) : 2.020 de posturi tăiate

: 2.020 de posturi tăiate Primării (autorități executive locale) : 1.782 de posturi tăiate

: 1.782 de posturi tăiate Ministerul Finanțelor (inclusiv ANAF și Vamă): 433 de posturi tăiate

În unele instituții, însă, s-au înregistrat creșteri de personal. Cele mai mari majorări sunt în:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor : +78 posturi

: +78 posturi Curtea de Conturi : +76 posturi

: +76 posturi Curtea Constituțională : +20 posturi

: +20 posturi Ministerul Afacerilor Externe : +20 posturi

: +20 posturi Serviciul de Telecomunicații Speciale: +19 posturi

Evoluția aparatului bugetar din 2008 până în prezent

Numărul posturilor ocupate în sectorul public a trecut de 1,3 milioane în octombrie 2024, un prag atins anterior în 2009.

În 2008, s-a înregistrat un record de 1,398 milioane de angajați în sectorul public. În contextul crizei din 2009-2010, măsurile de austeritate implementate, inclusiv regula „o angajare la șapte plecări”, au redus numărul la 1,266 milioane în 2010.

Minimul a fost atins în 2014, cu aproximativ 1,18 milioane de angajați, după care s-a înregistrat o creștere constantă.

Măsuri pentru reducerea cheltuielilor

Guvernul Ilie Bolojan a continuat strategia anunțată anterior de a restructura aparatul bugetar pentru a stabiliza finanțele publice. Pe parcursul mandatului său, Executivul a luat măsuri drastice precum înghețarea salariilor bugetarilor pentru 2026, eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare și limitarea angajărilor și a cheltuielilor de funcționare. Similar, guvernul precedent condus de Marcel Ciolacu a decis înghețarea salariilor pentru anul 2025.

Cum au evoluat posturile din sectorul public în ultimii ani

La finalul lunii noiembrie 2025, principalele domenii din sectorul public, în funcție de numărul de angajați, erau:

Educație : 366.279 posturi

: 366.279 posturi Sănătate : 245.534 posturi

: 245.534 posturi Poliție și Jandarmerie (MAI) : 124.860 posturi

: 124.860 posturi Apărare : 75.585 posturi

: 75.585 posturi Finanțe (ANAF, Vamă, Ministerul Finanțelor): 23.881 posturi

Între 2017 și 2026, numărul posturilor ocupate a variat semnificativ în funcție de politica guvernelor succesive:

Guvernul Grindeanu, Tudose și Dăncilă : +45.423 posturi în 34 luni (1.336/lună)

: +45.423 posturi în 34 luni (1.336/lună) Guvernele Orban I și II : +13.835 posturi în 14 luni (988/lună)

: +13.835 posturi în 14 luni (988/lună) Guvernul Cîțu : +9.186 posturi în 11 luni (835/lună)

: +9.186 posturi în 11 luni (835/lună) Guvernul Ciucă : +24.899 posturi în 18 luni (1.383/lună)

: +24.899 posturi în 18 luni (1.383/lună) Guvernul Ciolacu 1 : +23.184 posturi în 19 luni (1.220/lună)

: +23.184 posturi în 19 luni (1.220/lună) Guvernul Ciolacu 2/Predoiu: -1.298 posturi (inclusiv reducerea de 4.626 din Ministerul Apărării)

Guvernul Bolojan, format pe 23 iunie 2025, a implementat cea mai mare reducere de personal din sectorul public din ultimii ani, o mișcare justificată prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE