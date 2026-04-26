Indemnizația de hrană dispare complet

Conform notei de fundamentare a proiectului, „a fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană prevăzută de actuala legislație privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

În prezent, acest beneficiu este acordat doar angajaților cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv, în valoare de aproximativ 347 lei lunar.

Măsura a fost deja criticată de sindicate, care au considerat-o „nedreaptă și discriminatorie”.

Sporul de suprasolicitare, inclus în salariu

O altă schimbare importantă vizează sporul de suprasolicitare neuropsihică, acordat în prezent profesorilor, mai scrie Edupedu.

Potrivit documentului: „sporul de suprasolicitare neuropsihică a fost luat în calcul la determinarea coeficienților pentru funcțiile din învățământ”.

Acest lucru înseamnă că sporul nu va mai fi plătit separat, ci va fi inclus în salariul de bază. În practică, acest mecanism poate face ca veniturile să nu crească vizibil, chiar dacă salariile par mai mari.

Când intră în vigoare noua lege a salarizării

Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027, pentru toți bugetarii. Documentul mai prevede că valoarea de referință va fi de 4.325 lei la momentul aplicării.

Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor este încă în fază de consultare și poate suferi modificări înainte de adoptarea finală.

Proiectul prevede și eliminarea completă a sporului de doctorat, dar și înlocuirea gradației de merit cu un premiu de performanță.

Nemulțumiri și controverse

Sindicatele din educație au criticat deja modificările legate de venituri. Reprezentanții acestora susțin că anumite măsuri recente au dus la scăderea veniturilor reale ale profesorilor.

Sindicatele din învățământ critică dur proiectul și susțin că nu au fost consultate. Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației „Spiru Haret” consideră că măsura va afecta cadrele didactice.

Federațiile sindicale consideră proiectului noii legi a salarizării inechitabil și periculos pentru viitorul educației. Liderii avertizează că, în lipsa unor corecții urgente, vor urma proteste de amploare.

În același timp, sindicaliștii atrag atenția că includerea sporurilor în salariu poate masca lipsa unor creșteri reale.

„Proiectul noii legi a salarizării unitare este o decizie politică deliberată de a menține personalul didactic în sărăcie, cu dispreț total față de lege, față de angajamentele asumate public și față de viitorul acestei țări”, au transmis sindicaliștii din Educație.

În prezent, profesorii beneficiază de:

indemnizație de hrană (pentru salarii sub 6.000 lei net)

spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază

alte sporuri plafonate la nivelul anului 2018

Toate aceste beneficii ar putea fi reorganizate sau eliminate în noul sistem.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, angajații de la stat vor pierde componente importante ale veniturilor. Deși unele sume vor fi incluse în salariu, impactul real asupra veniturilor rămâne incert și depinde de forma finală a legii.

