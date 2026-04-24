Noua lege a salarizării stârnește revolta sindicatelor din educație: „Profesorii sunt deliberat ținuți în sărăcie”

„O sfidare” la adresa profesorilor și a angajamentelor asumate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație SPIRU HARET susțin că varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare, apărută în spațiul public fără consultarea partenerilor sociali, reprezintă „o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că Guvernul României, Președintele României și partidele politice îngroapă educația”.

Sindicatele acuză Guvernul României, dar și clasa politică, că tratează educația cu dispreț, în ciuda declarațiilor publice privind importanța sistemului de învățământ.

Promisiuni oficiale contrazise de proiect

Declarațiile ministrului Educației, Mihai Dimian, potrivit cărora profesorii ar trebui să beneficieze de salarii motivante, sunt contrazise de forma actuală a proiectului, susțin sindicaliștii. „În ciuda declarațiilor publice ale Ministrului Educației și Cercetării, domnul Mihai Dimian, conform cărora profesorii trebuie să aibă salarii motivante, care să reflecte importanța muncii lor, proiectul de lege elaborat de Guvernul pe care îl reprezintă contrazice categoric această afirmație”.

Sindicaliștii reclamă că documentul ignoră prevederile OUG nr. 57/2023, care stabilesc clar că salariul profesorului debutant trebuie raportat la salariul mediu brut pe economie.

Dacă legea ar fi fost aplicată, spun sindicatele, un debutant ar fi trebuit să câștige în 2026 aproximativ 8.600 de lei brut. Proiectul actual nu atinge însă acest nivel.

Diferențe salariale „aplatizate” și inechități majore

Un alt punct criticat este reducerea diferențelor dintre salariile profesorilor debutanți și ale celor cu experiență, considerată inacceptabilă. „Conform acestui proiect de lege, se face o aplatizare inacceptabilă a salariilor, raportul dintre salariile celor spre final de carieră și cele ale profesorilor debutanți fiind anormal de mic.

Sindicatele atrag atenția că, în forma propusă, salariul maxim din învățământul preuniversitar nu ar atinge coeficientul 3 pe o scară de la 1 la 8. În plus, nu este respectat acordul anterior potrivit căruia veniturile profesorilor ar trebui să fie comparabile cu cele ale medicilor specialiști.

În aceste condiții, diferența salarială dintre cele două categorii ar ajunge la aproximativ 4.300 de lei, în defavoarea cadrelor didactice.

„O decizie politică deliberată”

Liderii sindicali susțin că proiectul reflectă o alegere conștientă de a menține personalul didactic la un nivel salarial scăzut. „Proiectul noii legi a salarizării unitare este o decizie politică deliberată de a menține personalul didactic în sărăcie, cu dispreț total față de lege, față de angajamentele asumate public și față de viitorul acestei țări”.

Guvernul este acuzat că ignoră inclusiv principiile asumate în dialogul cu instituțiile internaționale, precum Banca Mondială, care au subliniat importanța unei salarizări adecvate pentru reformarea sistemului educațional.

Critici la adresa președintelui și a partidelor

Sindicatele îl acuză și pe președintele Nicușor Dan de „tăcere complice” în fața problemelor din educație, afirmând că lipsa unei reacții echivalează cu o asumare tacită a situației. „Președintele României, Nicușor Dan, votat pentru a veghea la respectarea Constituției și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, a ales tăcerea complice în fața unui sistem educațional în colaps avansat. În condițiile în care sistemul de învățământ este distrus prin decizii politice iresponsabile, Președintele României încă nu a găsit timp pentru profesorii acestei țări”.

În același timp, toate partidele aflate la guvernare sunt considerate responsabile pentru degradarea sistemului și pentru exodul cadrelor didactice sau lipsa de atractivitate a profesiei.

Sindicatele amenință cu noi proteste

Cele două federații cer respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023 și corectarea urgentă a proiectului de lege, în acord cu angajamentele asumate. Sindicatele avertizează că, în cazul în care autoritățile nu vor interveni, vor intensifica acțiunile de protest, utilizând „toate formele legale” pentru apărarea drepturilor angajaților din educație.

În final, liderii sindicali lansează un apel public către clasa politică, sugerând că direcția actuală conduce, de fapt, la degradarea deliberată a educației. Aceștia avertizează că menținerea politicilor actuale va avea consecințe pe termen lung, afectând nu doar profesorii, ci și generațiile viitoare de elevi.