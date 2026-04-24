Noua lege a salarizării stârnește revolta sindicatelor din educație: „Profesorii sunt deliberat ținuți în sărăcie”

„O sfidare” la adresa profesorilor și a angajamentelor asumate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație SPIRU HARET susțin că varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare, apărută în spațiul public fără consultarea partenerilor sociali, reprezintă „o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că Guvernul României, Președintele României și partidele politice îngroapă educația”.

Sindicatele acuză Guvernul României, dar și clasa politică, că tratează educația cu dispreț, în ciuda declarațiilor publice privind importanța sistemului de învățământ.

Mihai Dimian, ministrul Educatiei. Foto: edu.ro

Promisiuni oficiale contrazise de proiect

Declarațiile ministrului Educației, Mihai Dimian, potrivit cărora profesorii ar trebui să beneficieze de salarii motivante, sunt contrazise de forma actuală a proiectului, susțin sindicaliștii. „În ciuda declarațiilor publice ale Ministrului Educației și Cercetării, domnul Mihai Dimian, conform cărora profesorii trebuie să aibă salarii motivante, care să reflecte importanța muncii lor, proiectul de lege elaborat de Guvernul pe care îl reprezintă contrazice categoric această afirmație”.

Sindicaliștii reclamă că documentul ignoră prevederile OUG nr. 57/2023, care stabilesc clar că salariul profesorului debutant trebuie raportat la salariul mediu brut pe economie.

Dacă legea ar fi fost aplicată, spun sindicatele, un debutant ar fi trebuit să câștige în 2026 aproximativ 8.600 de lei brut. Proiectul actual nu atinge însă acest nivel.

Diferențe salariale „aplatizate” și inechități majore

Un alt punct criticat este reducerea diferențelor dintre salariile profesorilor debutanți și ale celor cu experiență, considerată inacceptabilă. „Conform acestui proiect de lege, se face o aplatizare inacceptabilă a salariilor, raportul dintre salariile celor spre final de carieră și cele ale profesorilor debutanți fiind anormal de mic.

Sindicatele atrag atenția că, în forma propusă, salariul maxim din învățământul preuniversitar nu ar atinge coeficientul 3 pe o scară de la 1 la 8. În plus, nu este respectat acordul anterior potrivit căruia veniturile profesorilor ar trebui să fie comparabile cu cele ale medicilor specialiști.

În aceste condiții, diferența salarială dintre cele două categorii ar ajunge la aproximativ 4.300 de lei, în defavoarea cadrelor didactice.

„O decizie politică deliberată”

Liderii sindicali susțin că proiectul reflectă o alegere conștientă de a menține personalul didactic la un nivel salarial scăzut. „Proiectul noii legi a salarizării unitare este o decizie politică deliberată de a menține personalul didactic în sărăcie, cu dispreț total față de lege, față de angajamentele asumate public și față de viitorul acestei țări”.

Guvernul este acuzat că ignoră inclusiv principiile asumate în dialogul cu instituțiile internaționale, precum Banca Mondială, care au subliniat importanța unei salarizări adecvate pentru reformarea sistemului educațional.

Critici la adresa președintelui și a partidelor

Sindicatele îl acuză și pe președintele Nicușor Dan de „tăcere complice” în fața problemelor din educație, afirmând că lipsa unei reacții echivalează cu o asumare tacită a situației. „Președintele României, Nicușor Dan, votat pentru a veghea la respectarea Constituției și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor, a ales tăcerea complice în fața unui sistem educațional în colaps avansat. În condițiile în care sistemul de învățământ este distrus prin decizii politice iresponsabile, Președintele României încă nu a găsit timp pentru profesorii acestei țări”.

În același timp, toate partidele aflate la guvernare sunt considerate responsabile pentru degradarea sistemului și pentru exodul cadrelor didactice sau lipsa de atractivitate a profesiei.

Sindicatele din educație acuză Guvernul că „îngroapă” sistemul prin noua lege a salarizării. Foto: Libertatea

Sindicatele amenință cu noi proteste

Cele două federații cer respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023 și corectarea urgentă a proiectului de lege, în acord cu angajamentele asumate. Sindicatele avertizează că, în cazul în care autoritățile nu vor interveni, vor intensifica acțiunile de protest, utilizând „toate formele legale” pentru apărarea drepturilor angajaților din educație.

În final, liderii sindicali lansează un apel public către clasa politică, sugerând că direcția actuală conduce, de fapt, la degradarea deliberată a educației. Aceștia avertizează că menținerea politicilor actuale va avea consecințe pe termen lung, afectând nu doar profesorii, ci și generațiile viitoare de elevi.

Comunicat FSLI+FSESH - 24 aprilie 2026_proiect lege salarizare final
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic! Discutăm și atâta tot”
Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

ANAF ia la puricat cheltuielile auto: detaliile care le pot crea probleme firmelor
Știri România 18:30
ANAF ia la puricat cheltuielile auto: detaliile care le pot crea probleme firmelor
Cătălin Drulă explică de ce scumpirea călătoriilor cu metroul este „o măgărie pesedistă”: „Când nu mai știe pe unde să scoată cămașa, nota de plată e predată populației”
Știri România 17:40
Cătălin Drulă explică de ce scumpirea călătoriilor cu metroul este „o măgărie pesedistă”: „Când nu mai știe pe unde să scoată cămașa, nota de plată e predată populației”
Parteneri
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Adevarul.ro
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”
Fanatik.ro
Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
Stiri Mondene 19:06
Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Mediafax.ro
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Mediafax.ro
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Prima reacție a lui Tudor Gheorghe după ce a ajuns de urgență la spital! Maestrul a fost, în cele din urmă, externat
KanalD.ro
Prima reacție a lui Tudor Gheorghe după ce a ajuns de urgență la spital! Maestrul a fost, în cele din urmă, externat

Politic

Când semnează Nicușor Dan demisiile miniștrilor PSD și înlocuirea lor cu miniștrii interimari
Politică 18:33
Când semnează Nicușor Dan demisiile miniștrilor PSD și înlocuirea lor cu miniștrii interimari
Nicușor Dan a răspuns după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: „Declarația e sub orice nivel de dialog”
Politică 18:09
Nicușor Dan a răspuns după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: „Declarația e sub orice nivel de dialog”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal