Inteligența artificială a devenit deja parte din viața de zi cu zi a adolescenților din România, însă școala și sistemele de educație digitală nu reușesc să țină pasul cu această realitate.

World Vision România a publicat rezultatele unui sondaj realizat în rândul a 604 elevi, majoritar liceeni, care arată o utilizare intensă a AI, combinată cu lipsa regulilor clare, a educației ghidate și a discuțiilor aplicate despre riscuri și responsabilitate.

Datele oferă un semnal important despre modul în care adolescenții navighează lumea digitală și folosesc inteligența artificială într-un context în care protecția și educația digitală nu țin pasul cu realitatea.

Inteligența artificială, deja „de uz curent” pentru adolescenți

Rezultatele arată că inteligența artificială este omniprezentă în rutina școlară și personală a adolescenților.

99% dintre respondenți folosesc aplicații sau platforme care utilizează AI cel puțin ocazional, iar 22,52% le folosesc zilnic. Nivelul de familiaritate este, de asemenea, ridicat: 76,66% spun că sunt destul de mult sau foarte mult familiarizați cu AI.

99% dintre adolescenți folosesc inteligența artificială. Foto: freepick.com

Utilizarea intră direct în zona educațională: 62,42% dintre elevi folosesc inteligența artificială pentru teme sau proiecte școlare cel puțin uneori, în condițiile în care aproape jumătate dintre ei recunosc că nu înțeleg întotdeauna pe deplin răspunsurile primite.

Mai exact, 82,11% spun că li s-a întâmplat, des, uneori sau rareori, să folosească AI pentru o temă fără să înțeleagă complet informația generată, conform datelor World Vision România.

Școala rămâne în urmă, inteligența artificială câștigă teren

Peste jumătate dintre respondenți (54,64%) afirmă că profesorii discută rar sau deloc despre inteligența artificială la clasă.

Internetul și social media devin astfel principalele surse de „educație digitală”: 37,25% dintre adolescenți spun că au învățat să folosească AI în siguranță exclusiv din online, iar 24,01% afirmă că nu au primit informații despre acest subiect din nicio parte.

Copiii și adolescenții folosesc deja inteligența artificială și rețelele sociale în fiecare zi, însă protecția lor nu poate fi lăsată pe umerii lor. Sondajul nostru arată că educația despre folosirea sigură a AI ajunge frecvent la ei prin internet și social media, în timp ce o parte importantă spune că nu a primit informații deloc Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România:

Dezinformarea, o realitate deja prezentă în mediul online

Riscurile asociate AI nu sunt doar teoretice. 80,96% dintre elevii chestionați spun că au întâlnit online conținut fals. Texte, imagini sau video creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cu toate acestea, doar 21,03% verifică întotdeauna informațiile oferite de AI folosind alte surse, iar 11,59% nu verifică niciodată. Paradoxal, 82,95% dintre adolescenți cred că pot recunoaște conținutul generat de AI.

Doar 21,03% verifică întotdeauna informațiile oferite de AI folosind alte surse. Foto: freepick.com

Conform studioului World Vision România, fenomenul ajunge și în mediul școlar: aproape o treime dintre respondenți spun că au auzit despre situații în care au fost distribuite la școală conținuturi false despre elevi.

40% dintre respondenți folosesc AI pentru sfaturi

Sondajul evidențiază și vulnerabilități legate de protecția datelor și sănătatea mintală. Aproape jumătate dintre adolescenți recunosc că introduc, cel puțin ocazional, informații personale în aplicații AI, iar aproape 30% spun că sunt puțin sau deloc conștienți că aceste aplicații pot salva și analiza datele oferite.

Pentru unii adolescenți, inteligența artificială devine și un spațiu de sprijin emoțional. Aproape 40% spun că folosesc uneori sau des AI pentru sfaturi legate de emoții, stres sau probleme personale.

40% dintre respondenți spun că folosesc uneori sau des AI pentru sfaturi legate de emoții. Foto: freepick.com

Totuși, atunci când se confruntă cu dificultăți, majoritatea indică în continuare părinții și familia ca primă sursă de ajutor, iar consilierul școlar este menționat de aproape un sfert dintre respondenți. Un procent mic, dar semnificativ, spune că nu ar vorbi cu nimeni.

Întrebați despre utilizarea AI în școală:

56,95% spun că ar trebui permisă, dar cu reguli clare

27,32% nu au o opinie formată

10,76% spun că ar trebui încurajată

4,97% spun că ar trebui interzisă

„Protecție reală, prin prevenție și educație”

World Vision România subliniază ca o concluzie a studiului „că siguranța copiilor în mediul digital, inclusiv în contextul AI și al social media, înseamnă măsuri concrete”.

strategie pentru folosirea AI în mod responsabil în școli, cu ghiduri clare pentru profesori și elevi privind utilizarea AI ca instrument educațional (ce este permis, ce nu, cum se verifică informațiile, ce date nu se introduc niciodată)

educație media și formare a competențelor despre AI în școală, cu accent pe verificarea informațiilor, dezinformare și protecția datelor, dezvoltarea gândirii critice și a obiceiurilor de verificare a conținutului, în special în social media

formarea profesorilor pentru a integra AI și educație digitală în predare

sprijin pentru părinți (școala părinților, ghiduri)

sancțiuni pentru rețelele sociale pentru neaplicarea legislației și regulamentelor europene și naționale

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE