Patru olimpiade într-un singur an

În ultimele două săptămâni, Raul a participat la competiții în București și Buzău, obținând rezultate impresionante.

El a câștigat o mențiune și medalie de aur la Olimpiada de Inteligență Artificială, calificându-se în lotul lărgit al României pentru etapa internațională.

De asemenea, a obținut o mențiune la Olimpiada de Securitate Cibernetică, cu o nouă calificare în lotul lărgit al României.

Performanțele lui Raul nu se opresc aici. El a mai câștigat două medalii de bronz: una la Olimpiada de Informatică Aplicată, secțiunea Rețele de Calculatoare, și alta la Olimpiada de Tehnologia Informației, secțiunea Programare Vizuală C#.

Așteptat de colegi cu aplauze

Pe 22 mai, Raul s-a întors acasă și a fost primit cu aplauze la școală.

Raul își poartă cu mândrie medaliile la gât și împărtășește povestea pasiunii sale pentru informatică.

„Pasiunea mea pentru informatică începe demult, de când eram copil. La Olimpiada de Rețele m-am pregătit din clasa a IX-a. Anul trecut am luat locul I și am fost și anul acesta. La securitate cibernetică, a început tot așa, anul trecut, ca o pasiune, hacking-ul era foarte tare și în vogă și am zis că încerc. M-am pregătit câteva luni, era ceva nou, am făcut doar niște probleme pe o platformă și am reușit. Merită efortul. Te face să te simți special.”, a spus elevul din Maramureș.

Raul are sprijinul familiei

Părinții lui Raul sunt mândri de realizările fiului lor.

„Așa a fost de la început. De mic așa a fost, singur a muncit, s-a zbătut și a reușit performanța asta pe care și-a dorit-o foarte mult. Și-a dorit patru olimpiade naționale. Și școala e importantă, și familia e importantă, și munca lui a fost foarte importantă, este un copil foarte ambițios.”, a spus mama sa.

Tatăl său, Marcel Parhaiță, adaugă: „E un băiat silitor, foarte ambițios, a ajuns aici, a învățat mult. Respectă cam tot, de aceea și rezultatele pe care le are. A terminat cu 10 până acum.”

Colegii lui Raul îl descriu ca fiind un exemplu de perseverență și o sursă de inspirație.

„E un exemplu de perseverență. Munca nu e de speriat. E cea mai frumoasă parte din rezultat.”, spune Dumitru Roman, un coleg de-al lui Raul.

Face zilnic naveta până la școală și nu stă pe TikTok

Raul face naveta în fiecare zi, două ore, până la școală. În ciuda acestui program solicitant, el menține numai medii de 10.

„Meritul școlii e mai mic, în comparație cu meritul lui. Este un elev extraordinar, care a muncit. E un autodidact. Este un record pentru liceul nostru, dar și pentru județul Maramureș.”, susține directoarea liceului, Mariana Pop.

„Încurajez orice copil din curtea asta să creadă în el, să muncească și se poate. Raul cred că a demonstrat-o.”, a precizat profesorul de informatică, Cristian Miholca, care l-a îndrumat pe Raul de-a lungul anilor.

În ceea ce privește secretul succesului său, Raul menționează că a renunțat la unele distracții tipice adolescenților.

El a spus că „nu prea stă” pe Tik Tok: „Vă spun sincer, l-am dezinstalat anul trecut, pentru că mi se părea că pierd timpul.”

