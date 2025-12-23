Plata cu ora pentru profesori NU va fi majorată

Ministrul Educației, Daniel David, anunțase anterior o măsură importantă: creșterea cu 50% a plății cu ora pentru profesori, după ce această formă de remunerare fusese redusă cu peste jumătate prin Legea Bolojan. Cu toate acestea, în Ordonanța trenuleț nu există nicio referință la creșterea anunțată de fostul ministru sau la amânarea aplicării măsurii. Spre deosebire de alte decizii bugetare care sunt clar specificate în proiect, această promisiune politică nu mai apare în legislație. Coincidență sau nu, lipsa acestei măsuri coincide cu demisia ministrului Daniel David din funcție în aceeași zi.

Bursele studenților NU cresc

În ceea ce privește bursele studenților, acestea vor rămâne la același nivel, neschimbate față de prevederile din Legea Bolojan, în ciuda declarațiilor anterioare ale ministrului. O aprobare recentă de completare a fondului de burse prin fonduri europene va susține 40.000 de studenți defavorizați. Aceștia vor primi sprijin financiar sub formă de ajutoare, însă schimbările nu reflectă o creștere semnificativă a fondurilor alocate din bugetul de stat.

Profesorii NU sunt considerați angajați vulnerabili

Potrivit Edupedu, comunicatul oficial al Ministerului Finanțelor nu include educația ca o prioritate distinctă. Acest domeniu nu este menționat nici în contextul relansării economice și nici în cel al protecției sociale. Profesorii nu sunt recunoscuți printre angajații vulnerabili, iar investițiile strategice în școli sunt, de asemenea, neglijate, în ciuda faptului că educația este considerată un pilon esențial pentru dezvoltarea pe termen lung, conform documentelor guvernamentale.

Continuă programul „Masă Sănătoasă”

Pe de altă parte, proiectul de OUG include o singură măsură direct legată de educație: continuarea Programului Național „Masă sănătoasă”, pentru care sunt alocate peste 1,5 miliarde de lei în 2026. Scopul declarat al acestui program este combaterea abandonului școlar, sprijinirea elevilor din medii defavorizate și creșterea participării școlare. Totuși, această inițiativă este prezentată mai degrabă ca o măsură socială, fără a aborda problemele structurale ale sistemului educațional, precum condițiile de muncă ale profesorilor, resursa umană sau finanțarea adecvată a unităților de învățământ.

