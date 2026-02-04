În cadrul protestului au anunțat că participă membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație (FSE) Spiru Haret și ai Federației Naționale Sindicale (FNS) Alma Mater și se preconizează că vor participa aproximativ 2.000 de persoane, relatează G4Media.

Protestatarii sunt susținuți și de o parte a studenților: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că se alătură protestului organizat de federațiile sindicale, citând drept motiv „intenția Executivului de a reduce bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării în anul 2026”.

Protestatarii fac zgomot cu fluiere şi vuvuzele şi au pancarte cu mesaje precum „Cereţi performanţă, dar oferiţi ignoranţă”, „Educaţia este prioritate naţională la tăieri”, „Căutăm ministru: oferim salarii tăiate şi haos legislativ”, „Şcoală săracă, ţară needucată”.

Sindicatele cer prin acest protest abrogarea măsurilor luate prin „Legea Bolojan”, primul pachet de măsuri de austeritate promovat de Guvern. Concret, ei solicită următoarele lucruri:

„Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;

Plata cu ora să se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;

Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.





