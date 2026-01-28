Care sunt revendicările studenților

Studenţii reclamă măsurile de austeritate care au afectat sistemul educaţional şi reducerea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Revendicările includ alocarea a cel puţin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educaţie şi cercetare, revenirea la alocarea fondului de burse pentru întregul an calendaristic şi reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

Un comunicat al ANOSR publicat pe 19 ianuarie 2026 subliniază efectele negative ale OUG 156/2024, care limitează reducerea de 90% la transportul feroviar doar pe rutele dintre domiciliu şi universitate. «Analiza publicată de ANOSR arată că această limitare a generat o »economie de doar 0,0021% din bugetul general consolidat, fără a ţine cont de impactul social grav asupra mobilităţii şi accesului la oportunităţi educaţionale esenţiale”, se precizează în comunicat.

Legea nr. 141/2025 a adus alte reduceri bugetare semnificative în învăţământul superior, afectând echitatea şi accesibilitatea studenţilor. „Modificările au inclus restrângerea perioadei de acordare a burselor numai pe durata activităţii didactice şi schimbarea bazei de calcul a costului standard pentru fondul de burse, ceea ce a redus fondul de burse cu 52%, echivalentul a 44.000 de burse sociale”, menţionează ANOSR.

Costurile vieţii de student

Conform studiului «Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?», lansat de ANOSR pe 12 ianuarie 2026, un student are nevoie de 2.027,99 lei lunar pentru cheltuielile esenţiale, în condiţiile în care bursa socială minimă oferită de stat este de doar 925 lei. ANOSR atrage atenţia asupra imposibilităţii studenţilor de a acoperi costurile necesare pentru un trai decent.

ANOSR condamnă lipsa de interes a Ministrului-interimar al Educaţiei şi Cercetării, Ilie Bolojan, faţă de solicitările studenţilor. „Ignorarea repetată a cererii de organizare a unei întâlniri pentru discutarea măsurilor de austeritate şi a impactului lor asupra studenţilor demonstrează o evidentă lipsă de interes pentru domeniul educaţiei şi cercetării“, afirmă organizaţia. Potrivit ANOSR, reducerea finanţării universităţilor ar putea duce la creşteri ale taxelor pentru studenţi.

Apel la mobilizare

Studenții își doresc echitate şi calitate în educaţie şi se vor alătura protestului din 4 februarie 2026, la ora 12.00, în faţa Guvernului. Printre solicitările studenţilor se numără revenirea la alocarea fondului de burse pe 12 luni, creşterea procentului din salariul minim net pentru calcularea fondului de burse de la 10% la 17,5% şi reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat.

În contextul actual, studenţii continuă să se opună măsurilor de austeritate, cerând decidenţilor să prioritizeze nevoile reale din educaţie. Această mobilizare se doreşte a fi un semnal clar că tinerii nu acceptă compromisuri care afectează calitatea şi accesibilitatea sistemului educaţional.

