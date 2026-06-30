Sorin Ion: „Eram gata cu ele”

„În primul rând, trebuie să vă spun că eram gata cu ele. Totul era pregătit. Și, atunci, de ce să lăsăm copiii să aștepte? Le-am dat drumul!”, a explicat secretarul de stat. Al doilea motiv, a mai precizat Sorin Ion, este legat de amânarea cu o zi a probei la matematică din cadrul Bacalaureatului.

„Mutând proba de la matematică din cadrul Bacalaureatului și având o zi liberă, adica cea de astăzi..am dorit ca profesorii să se poată concentra mâine exclusiv pe examenul de Bacalaureat. Mai sunt persoane care se află în ambele comisii, la nivel de școală. De exemplu, avem colegii naționale unde avem și școală gimnazială și liceu. Iar publicarea rezultatelor și susținerea probei de bacalaureat sunt activități separate. Motiv pentru care am încercat să devansăm puțin termenul de afișare. Pentru că, repet: dacă tot eram gata, de ce nu?”

Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației
Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: Facebook

Sorin Ion: „Trăim în epoca informației. Părinții vor afla din spațiul public”

Sorin Ion a precizat că un anunț oficial a fost făcut în acest sens către inspectoratele școlare. „Am trimis un comunicat către toate inspectoratele școlare din țară. Prin canalele noastre de comunicare. Dacă oamenii, adică părinții așteptau rezultatele abia mâine. grav era dacă le dădeam mai târziu, nu mai devreme”.

Părinții, a mai spus Sorin Ion, au aflat sau vor afla despre publicarea rezultatelor din spațiul public. „Toate canalele noastre de comunicare sunt în cascadă, în piramidă. S-a trimis mesaj de la noi, de la minister, către comisiile județene, de la comisiile județene s-a transmis mesaj către comisiile din școli și așa mai departe”.

Sorin Ion a precizat că trăim în epoca informației și „nu mai este o problemă acum cu afișatul”.

Rezultate Evaluare Națională 2026. 79% dintre elevi au obținut note de trecere

Examenul de Evaluare națională 2026 a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%, potrivit informațiilor transmise de minister.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece). 

Rezultatele la Limba și literatura română

Limba și literatura română: 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece). Număr de lucrări evaluate: 143.713

Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației
Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației
Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației

Rezultatele la matematică

Matematică: 106.505 elevi (74,3%) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5. 102 elevi au fost notați cu 10 (zece). Număr de lucrări evaluate: 143.382

Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației
Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației

Rezultatele la Limba şi literatură maternă

Limba şi literatură maternă: 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceștia, 86 de elevi au obţinut nota 10). Număr de lucrări evaluate: 8.834

Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației
Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației
Rezultatele la Evaluarea Națională s-au anunțat cu o zi mai devreme. Explicațiile Ministerului Educației

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei).

Rezultatele au fost afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educației, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor avea loc în zilele de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații.

În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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