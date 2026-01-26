Sindicatele solicită eliminarea măsurilor de austeritate care au afectat educația

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au anunțat protestul într-o notificare transmisă Primăriei Municipiului București, Jandarmeriei Române și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Sindicatele din educație își exprimă astfel dezacordul față de măsurile guvernamentale de diminuare a deficitului bugetar, aplicate în sistemul de învățământ. Liderii sindicali au precizat că măsurile de austeritate impuse prin Legea Bolojan afectează veniturile profesorilor, condițiile acestora de muncă, statutul profesional și demnitatea profesiei didactice.

Protestul sindicatelor nu va afecta circulația rutieră

În notificarea înaintată autorităților organizatorii precizează că protestul se va desfășura pașnic și civilizat, urmând să afecteze doar circulația pietonală, fără impact asupra traficului rutier.Sindicatele cer eliminarea prevederilor din Legea nr. 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan.

Oamenii vor protesta împotriva reducerii numărului de clase și împotriva supraaglomerării celor rămase. Potrivit liderilor sindicali, la anul, majorarea numărului de elevi la clasă va avea ca și consecință eliminarea a peste 2.000 de posturi.

