Doar trei elevi din București au obținut media 10 la Evaluarea Națională

Ministerul Educației a publicat marți, 30 iunie 2026, rezultatele la Evaluarea Națională. În București, doar trei elevi au avut media 10.

Școlile din Capitală în care au fost obținute aceste trei medii de 10 sunt: Şcoala Gimnazială „I. G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo Da Vinci” și Şcoala Gimnazială nr. 142.

Ministerul Educației a publicat rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele Evaluării Naționale 2026, susținute de absolvenții clasei a VIII-a, au fost publicate marți, 30 iunie, la ora 17.00, conform datelor oficiale furnizate de Ministerul Educației.

Statisticile arată o scădere a promovabilității față de anul școlar precedent, doar 79% dintre candidați obținând medii peste 5, comparativ cu 83,1% în 2025.

La examen au participat 143.251 elevi dintr-un total de 148.268 înscriși, ceea ce indică o rată de participare de 96,6%. Cu toate acestea, doar 7 elevi au reușit performanța de a obține media generală 10 la nivel național, o scădere semnificativă față de anii anteriori.

Elevii au avut note mai mari la Limba Română față de Matematică

Conform informațiilor furnizate de Ministerului Educației, la proba de Limba și literatura română, 81,8% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5.

Din cele 143.713 lucrări evaluate, 398 de candidați au primit nota maximă 10. În schimb, Matematica a ridicat dificultăți suplimentare: doar 74,3% dintre elevi au trecut pragul notei 5 din cele 143.382 de lucrări corectate. Numărul celor care au obținut nota 10 a fost de doar 102.

Elevii care au susținut proba de Limba și literatura maternă au înregistrat cele mai bune rezultate, cu 90,3% dintre candidați obținând note peste 5. Din totalul de 8.834 de lucrări evaluate, 7.980 au trecut pragul, iar 86 de elevi au fost notați cu 10.

Care este procedura pentru depunerea contestațiilor

Rezultatele inițiale au fost anonimizate, fiind publicate pe baza codurilor unice primite de candidați, în conformitate cu normele europene privind protecția datelor (GDPR).

Cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații începând de miercuri, 1 iulie, între orele 14.00 și 18.00, și continuând în zilele de joi și vineri, conform programului stabilit.

Elevii care doresc să conteste rezultatele trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de un reprezentant legal. Aceștia vor completa și semna o declarație-tip prin care își asumă faptul că nota inițială poate fi modificată, fie prin creștere, fie prin scădere, în urma reevaluării. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 8 iulie.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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