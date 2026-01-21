Vacanța de schi este una mobilă, stabilită de inspectoratele școlare în urma consultărilor cu părinții, elevii și cadrele didactice, și oferă flexibilitate în funcție de specificul fiecărui județ.

Vacanța de schi se desfășoară, în funcție de județ, în următoarele perioade:

9 – 15 februarie 2026 : Vor intra în vacanță elevii din județele: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș

: Vor intra în vacanță elevii din județele: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș 16 – 22 februarie 2026 : Vor intra în vacanța de schi elevii din județele: Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, precum și cei din București, Iași, Argeș, Buzău și Olt

: Vor intra în vacanța de schi elevii din județele: Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, precum și cei din București, Iași, Argeș, Buzău și Olt 23 februarie – 1 martie 2026: Vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Vaslui

Vacanța de schi din februarie durează o săptămână, perioada nu este aceeași în toate județele. Foto: Edu.ro

Modulul 3 din anul școlar 2025–2026, care a început pe 8 ianuarie se va încheia pe 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de perioada în care a fost stabilită vacanța de schi la nivel local.

De asemenea, Modulul 4 va începe luni, 16 , 23 februarie sau 2 martie 2026 și se încheie vineri, 3 aprilie 2026.

Apoi elevii vor intra în vacanța de Paște, între 4 aprilie și 14 aprilie 2026.

Modulul 5, ultimul din anul școlar 2025-2026 se desfășoară între miercuri, 15 aprilie 2026 și vineri, 19 iunie 2026.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și durează până duminică, 6 septembrie 2026.

