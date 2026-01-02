Calendarul anului școlar 2026. Elevii mai au încă trei module de cursuri

Vacanța de iarnă 2025-2026 se încheie pe 7 ianuarie, iar modulul trei începe joi, 8 ianuarie, potrivit calendarului publicat pe site-ul ministerului Educației. Elevii se vor întoarce la școală două zile, căci urmează weekendul. Prin urmare, școala, propriu-zis, începe din 12 ianuarie, când copiii vor intra, efectiv, în pâine. 

Modul 3 începe joi, 8 ianuarie 2026 și se încheie vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Modul 4 începe luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026. 

Modul 5 începe miercuri, 15 aprilie 2026 și se încheie vineri, 19 iunie 2026.

Elevii de-a VIII-a termină anul școlar în data de 12 iunie 2026. Foto: Shutterstock

Când termină școala elevii din clasele a VIII-a și a XII-a / a XIII-a

  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026;
  • Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Școala altfel și Săptămâna verde 2026. Școlile au termen de organizare până în aprilie

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare o face unitatea de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, din învățământul profesional și postliceal în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.

Calendarul anului școlar 2026. Ce vacanțe mai au elevii până la vară

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța de schi din februarie durează o săptămână, iar perioada nu este aceeași în toate județele. Foto: Edu.ro

Vacanța de schi pe județe: 

  • În perioada 09-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș; 
  • În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași; 
  • În perioada 23 februarie – 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu. 

Vacanța de primăvară/Paște începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și se termină marți, 14 aprilie 2026.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și durează până duminică, 6 septembrie 2026.

Examene Naționale 2026. Când încep simulările, când au loc Evaluarea Națională și Bacalaureatul

În luna martie încep simulările examenelor naționale, iar în iunie elevii vor susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

  • 16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;
  • 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă;
  • 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;
  • 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie 2026: Proba E.a: Limba și literatura română;
  • 24 martie 2026: Proba E.c: proba obligatorie a profilului;
  • 25 martie 2026: Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării;
  • 26 martie 2026: Proba E.b: Limba și literatura maternă;
  • 3 aprilie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Prima probă scrisă a examenului de Evaluare Națională este la Limba română și are loc pe 22 iunie 2026. Foto: Shutterstock

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională; 
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a; 
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă; 
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă; 
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00);
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor; 
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor; 
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie  

  • 2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen; 
  • 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a;
  • 8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
  • 10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
  • 11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C; 
  • 15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale – proba D;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă; 
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă; 
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00) vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00); 
  • 8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor; 
  • 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului începe în data de 3 august, cu proba la Limba română. Foto: Shutterstock

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă 

  • 14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe; 
  • 3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
  • 4 – 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 
  • 6 – 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C; 
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D;
  • 10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă; 
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă; 
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale
