Au fost două probe și subiecte dificile. În total, 10 ore de „maraton”

Matei Ursăchescu este elev în clasa a XI-a, iar anul acesta a participat pentru a doua oară la Olimpiada internațională de Chimie. Asta, după ce anul trecut la același concurs a câștigat medalia de bronz. „Olimpiada Internațională de Chimie este un eveniment dedicat elevilor pasionați de chimie din întreaga lume, cu o participare de peste 90 de țări, un record în acest an. Premiile constau în medalii de aur, argint, bronz și diplome de mențiune specială”, a declarat elevul pentru Agerpres.

Cât despre subiecte, acestea au fost dificile, iar dificultatea crește de la an la an. „Subiectele clar au fost dificile, o dificultate care crește de la an, la an. Au fost două probe, una practică, una teoretică, ambele durând cinci ore. La proba practică am avut trei probleme pe care a trebuit să le rezolvăm destul de repede, am reușit și asta clar mi-a oferit un avantaj competitiv, iar la proba teoretică am avut nouă probleme, de la chimie analitică, la chimie organică și anorganică. A fost un volum mare de lucru, dar am reușit să abordez toate problemele și am obținut un punctaj foarte bun”, a mai spus Matei la sosirea în țară.

Olimpic Internațional la Chimie: „Vreau să studiez medicina în București”

Tânărul a precizat că-și dorește continuarea studiilor în domeniul medicinei și cel mai probabil va profesa în România. „Eu particip la olimpiada națională din clasa a VIII-a, strict pentru olimpiada internațională mă pregătesc din clasa a IX-a. Înaintea concursurilor lucrez mai mult, lucrez în vacanțe, pe toată perioada anului, mai puțin după concursuri, când îmi iau o perioadă de repaus. Doresc să studiez medicina în București, aș prefera să rămân în România, pentru că îmi place această țară, îmi văd un viitor aici, sunt multe oportunități și aș vrea să le explorez”, a spus el.

„Îți mulțumim că ești un model”

Serenella Dinu, inspector pentru Chimie, Fizică și Biologie din cadrul ISJ Buzău, i-a transmis elevului un mesaj de felicitare pe Facebook.

„Matei, performanța ta este o sursă de inspirație și o dovadă vie a dedicării, inteligenței și pasiunii tale pentru știință. Ai demonstrat că prin muncă asiduă și perseverență, visurile cele mai înalte pot deveni realitate. Aurul tău nu este doar o medalie, ci un simbol al excelenței, al orelor nesfârșite de studiu, al sacrificiilor și, mai presus de toate, al potențialului imens pe care îl cultivă educația. (…) Îți mulțumim pentru că ești un model pentru tinerii din România și pentru că ne reamintești tuturor că talentul, atunci când este susținut de pasiune și efort, poate cuceri cele mai înalte culmi”.

Lotul României a fost coordonat de profesorul Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, alături de Mihaela Matache, conferențiar dr. la Universitatea din București, și Daniela Bogdan, profesoară la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București.