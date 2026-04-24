După ce au dominat topurile și au strâns peste 110 milioane de streamuri pe platformele de specialitate, artiștii readuc magia într-un single care promite să devină rapid soundtrackul marilor povești de iubire. „Un sărut cât o viață” nu este doar o piesă, ci și o stare intensă, matură și profundă, despre iubirea care crește și capătă sens odată cu timpul.

„«Un sărut cât o viață» este un proiect muzical pe care ni l-am dorit de mult timp, atât noi, cât și publicul care ne-a fost alături încă de la prima piesă. De-a lungul anilor a existat constant dorința de a reveni împreună, însă am așteptat momentul potrivit și, mai ales, piesa potrivită: una care să ne convingă pe deplin și să aibă aceeași forță emoțională.

Simțim că «Un sărut cât o viață» vine în mod natural ca o continuare a poveștii începute cu «Jumătatea mea mai bună». Este o melodie sinceră, care păstrează acea chimie specială și duce mai departe emoția care ne-a unit încă de la început. Îi mulțumim Andrei și întregii echipe pentru această nouă etapă. Pentru noi nu este doar o piesă, ci încă o poveste în care credem și care sperăm că va rămâne în timp și va ajunge la inimile oamenilor”, a spus Laurențiu Duță.

Cu un refren memorabil și o producție fresh, single-ul îmbină sensibilitatea versurilor cu energia unui sound caracteristic celor mai iubite piese lansate de artiști de-a lungul timpului. Semnat de Laurențiu Duță, Mihai Budeanu, Viorel Șipoș și Theea Miculescu și lansat alături de Cat Music, „Un sărut cât o viață” are toate ingredientele unui nou hit.

Videoclipul completează perfect emoția: regizat de Bogdan Păun, clipul propune o estetică rafinată și o coregrafie intensă, pusă în scenă de dansatorii Bianca Turcin și Gabriel Baida, care transpun în mișcare fiecare nuanță a poveștii.

„Mă bucur enorm că, după cinci ani de la «Jumătatea mea mai bună», ne reîntâlnim în această formulă atât de dragă mie, alături de prietenii mei de la 3 Sud Est. Pentru mine, colaborarea cu 3 Sud Est are mereu ceva special: este despre prietenie, încredere și bucuria de a cânta împreună. Sper din suflet ca această piesă să ajungă la inimile oamenilor și să fie iubită la fel de mult ca melodiile noastre de până acum”, a adăugat Andra.