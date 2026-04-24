Un soldat israelian a fost fotografiat atacând cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos în satul creștin Debl, Liban. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a declarat „șocat și îndurerat”, iar armata a confirmat autenticitatea fotografiei, anunțând o anchetă internă.

Air New Zealand va introduce, din noiembrie, paturile supraetajate în avion pe rutele lungi. O sesiune de patru ore de somn va costa cca 300 de euro per interval, pe lângă prețul biletului. Pasagerii pot rezerva un singur interval. Limita a fost stabilită pentru a permite mai multor călători să beneficieze de facilitate, dar și pentru a respecta ciclurile naturale de somn.

Mai multe spitale din țară se confruntă cu întârzieri în achiziția de aparate și consumabile necesare dializei din cauza blocării unor licitații suspecte. O anchetă Libertatea a descoperit că, de mai bine de un an, DNA este asaltată cu mai multe plângeri penale împotriva unor spitale. Peisajul e dominat de prețuri umflate și de incompatibilități strigătoare la cer.

Judecătoarea Cornelia Olteanu a propus reglementarea prin lege a căsătoriei pe durată determinată (de exemplu, 5 sau 10 ani). Aceasta susține că modelul tradițional nu mai corespunde realităților actuale. Sunt multe cazuri în care soții aleg să mențină în mod artificial o relație profund conflictuală, tensionată sau nesănătoasă, invocând, ca motiv aparent, protecția copilului, într-o casă în care nu mai locuiește iubirea, ci doar ecoul ei.

Cadou obligatoriu descoperit de Libertatea pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire a Facultății de Teologie. Organizatorul, un student apropiat de prelat, susține că „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”. În 2021, anul în care datează ultima sa declarație de avere, ÎPS Teodosie avea venituri totale de aproximativ 6.000 de euro numai din bani publici, scria publicația locală Constanța de azi.

