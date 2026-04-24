Nunta lui Dorian Popa cu Andreea are loc într-un loc de vis din Buftea, situat la malul lacului. Decorul va fi unul spectaculos, cu mii de trandafiri albi care vor crea o atmosferă unică pentru invitați.

În imaginile apărute în mediul online, Dorian apare îmbrăcat elegant, semn că în curând va face pasul cel mare alături de partenera lui, potrivit Spynews. De altfel, cu o zi înainte de eveniment, Dorian Popa a împărtășit cu toată lumea cum arată inelul de logodnă al soției sale, dar mai ales verigheta superbă, bătută în pietre prețioase.

Recent, Dorian Popa a dat câteva detalii despre nunta lui cu Andreea și a ținut să precizeze că evenimentul va fi unul restrâns.

„Mergem pe o variantă de eveniment cu număr de invitați restrâns, pentru că nu am vrea să fie ceva prea mare, la care să nu ne putem bucura și să se transforme în clasica nuntă prin care treci ca gâsca prin apă.

Plecasem inițial de la ideea de a face acasă, dar mi-am dat seama că nu voi fi gata cu renovările pe care le fac în curte acum. Au trecut șase anișori de când stau în Domnești, și deja e nevoie de o renovare în curte”, a declarat Dorian Popa, la Știrile Antena Stars.

