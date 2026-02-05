5 știri – Filme și seriale: Fenomenul „Băieți de oraș” e pe marile ecrane, serialul „Străina” se încheie după 12 ani

Disney+ lansează pe 13 februarie serialul „Poveste de dragoste: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, despre povestea de dragoste dintre fiul lui JFK și soția lui, care au murit în 1999, într-un accident aviatic. Din distribuția serialului mai fac parte Naomi Watts, în rolul lui Jackie Kennedy Onassis, și Alessandro Nivola, în rolul lui Calvin Klein.⁠⁠

Fanii „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” sunt în extaz după apariția primului trailer al filmului programat pentru 1 mai anul acesta. Reîntâlnirea dintre Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci a uns fanii pe suflet, făcând așteptarea filmului și mai grea de suportat. Distribuția va fi completată de fermecătoarea Simone Ashley, din „Bridgerton”, precum și de excentrica Lady Gaga. Ne putem aștepta și la o apariție surpriză din partea lui Sydney Sweeney, care a fost surprinsă incognito pe platourile de filmare ale peliculei, în luna august.

„Străina”, sezonul 8 și ultimul, va fi intens, ni se confirmă în trailerul oficial, urmărit cu sufletul la gură de milioane de fani din întreaga lume. Deznodământul serialului îi regăsește pe protagoniștii Jamie și Claire, jucați de Sam Heughan și Caitriona Balfe, în mijlocul unui război, dar și față în fața cu o profeție devastatoare. Fenomenul global revine pentru un ultimul rămas bun pe 6 martie. Primele șapte sezoane „Outlander” sunt disponibile pe Netflix.

„White Lotus”, sezonul 4, anunță o distribuție inedită din care vor face parte Helena Bonham Carter, Chris Messina din „Obiecte ascuțite” și Alexander Ludwig din „Vikingii”, printre mulți alții. Filmările noului sezon vor avea loc în Franța, la Paris și de-a lungul Coastei de Azur, începând cu luna aprilie.

Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin și Anca Dinicu sunt cap de afiș în filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz”, din 6 februarie în cinematografe. Comedia regizată de Bendeac ne arată de ce sunt capabili protagoniștii pentru a obține bani și faimă, dar și cât de trecătoare sunt ele, dacă nu știi cum să le gestionezi.

5 știri – Filme și seriale: Fenomenul „Băieți de oraș" e pe marile ecrane, serialul „Străina" se încheie după 12 ani
Alte știri

Monden

Politic

