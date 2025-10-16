Scarlett Johansson este în discuții să o joace pe Mama Gothel în live-action-ul „O poveste încâlcită”. Disney a reluat dezvoltarea proiectului după o pauză neplanificată, provocată de rezultatele catastrofale de la box office ale live-action-ului „Albă ca Zăpada”, lansat la începutul acestui an. În afara regizorului Michael Gracey și a scenaristei Jennifer Kaytin Robinson nu se cunosc, pentru moment, alte detalii despre proiect.

Excentrica Lady Gaga a fost surprinsă pe platourile de filmare ale sequelului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Vestea marchează prima apariție a lui Gaga pe marile ecrane după filmul „Joker: Delir în doi”, lansat anul trecut. Cel mai recent însă, artista a apărut în serialul „Wednesday” de pe Netflix, în rolul unei fantome. Cât despre rolul ei din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, asta vom afla abia în primăvara anului viitor.

Sigourney Weaver ia în considerare să-și reia rolul emblematic din franciza „Alien” după ce a citit o idee de sequel „destul de extraordinară”. Actrița în vârstă de 76 de ani a dezvăluit că regizorul francizei, Walter Hill, a scris 50 de pagini „destul de extraordinare” despre personajul ei, Ripley, și unde ar fi ea acum. Weaver a jucat-o ultima dată pe Ripley în 1997, în filmul „Alien: Renașterea”.

Keanu Reeves joacă un înger bine intenționat, dar parțial incompetent, în comedia „Doamne, ce noroc!”, în cinematografe din 17 octombrie. Îngerul Gabriel, jucat de Reeves, se amestecă în viețile a doi bărbați, Arj, care trăiește la limita supraviețuirii și Jeff, un afacerist putred de bogat. Din cauza lui Gabriel, cei doi bărbați fac schimb de vieți, însă sunt incapabili să învețe unul dintre experiența celuilalt.

S-a aflat cine vor fi protagoniștii proiectului „The Beatles – Un eveniment cinematografic în patru filme”, programat pentru aprilie 2028. Seria biografică va include patru filme, fiecare dedicat câte unuia dintre membrii trupei-fenomen. John Lennon va fi jucat de Harris Dickinson, Paul McCartney va fi jucat de Paul Mescal, Joseph Quinn îl va juca pe George Harrison, iar Barry Keoghan îl va juca pe Ringo Starr.

