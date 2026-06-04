1,2 milioane de euro prejudiciu și 50 de lei pentru un cont bancar

Dosarul se află pe rolul Tribunalului Iași, în faza cercetării judecătorești. Femeia a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, în baza rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, la 6 noiembrie 2023.

Procurorii susțin că, în cadrul firmei sale, ar fi fost trecute în contabilitate cheltuieli fără operațiuni reale la bază sau alte operațiuni fictive. Acestea ar fi avut efect asupra obligațiilor fiscale datorate statului. Potrivit sursei citate, prejudiciul adus statului ar fi de 1,2 milioane de euro, iar schema ar fi fost făcută prin intermediul a 10 firme-fantomă.

„Eu doar am semnat și mi-a plătit 50 de lei”

La termenul din 3 iunie 2026, judecătorii au audiat un martor cu afecțiuni psihice. Înainte ca acesta să fie ascultat, asistenta socială care l-a însoțit în sala de judecată a făcut o precizare pentru complet. Bărbatul a povestit că a cunoscut-o pe femeie în zona Podu Roș, unde ajuta diferite persoane să vândă flori, și că femeia l-ar fi pus să își deschidă un cont bancar și că l-ar fi trimis apoi, de mai multe ori, să retragă bani.

„O cunosc pe doamna de când lucram la flori, ajutam diferite persoane să vândă flori în zona Podu Roș. Ea obișnuia să vină acolo unde lucram eu și așa am cunoscut-o. M-a pus să-mi deschid un cont bancar. Eu doar am semnat și mi-a plătit 50 de lei. Mergeam cu ea la bancă să scot bani, dar ea nu intra, mă învăța pe mine ce să fac. Mă punea des să scot diferite sume de bani, pe care i le dădeam ei – sume mari, 50.000 de lei”, a declarat martorul, potrivit BZI.

Declarația este analizată de judecători împreună cu celelalte probe din dosar.

Alți martori au fost audiați în dosar

Până acum, în dosar au fost audiați mai mulți martori, printre care și contabila firmei, dar și un reprezentant al unei firme concurente. Acesta din urmă a negat că ar fi lucrat vreodată pentru firma inculpatei, deși numele său apare în documente aflate la dosar.

Femeia din Iași este judecată pentru evaziune fiscală, iar dosarul nu are, din informațiile publicate, o hotărâre definitivă. Procurorii susțin că în activitatea comercială anchetată ar fi fost folosite operațiuni nereale și documente contabile fictive. Judecătorii urmează să stabilească dacă acuzațiile sunt dovedite și cine răspunde pentru prejudiciul invocat în dosar.

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