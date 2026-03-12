5 știri – Filme și seriale: Unde poți vedea Premiile Oscar 2026 | Când apar „Scary Movie 6” și sezonul 4 din „From”

Lucy Boynton din „Bohemian Rhapsody” s-a alăturat distribuției sezonului 2 din „Cavalerul celor șapte regate”. Filmările noului sezon au început în decembrie 2025 în Belfast, Irlanda de Nord, urmând ca noile episoade să apară în 2027. Primul sezon are 6 episoade și este disponibil pe HBO Max.

Aproape 4 milioane de oameni au vizionat până acum teaserul pentru „Scary Movie 6”, care ajunge în cinematografe pe 5 iunie. Lungmetrajul parodiază filme de groază lansate în ultimii ani, printre care „Sinners”, „M3gan”, „The Substance” și serialul Netflix „Wednesday”. Între anii 2000 și 2013, franciza „Scary Movie” a încasat aproape 900 de milioane de dolari la nivel mondial.

„From”, sezonul 4, introduce noi personaje și pune la îndoială supraviețuirea mai multor personaje principale într-un nou trailer plin de suspans. Sezonul precedent s-a încheiat cu o moarte neașteptată și a ridicat o mulțime de întrebări noi la care fanii speră să primească răspunsuri odată cu noile episoade. Primele trei sezoane din „From” sunt disponibile pe HBO Max, iar sezonul 4 se lansează pe 19 aprilie în SUA.

Nicole Kidman este un medic legist perspicace în serialul „Scarpetta”, din 11 martie pe Prime Video. Thrillerul are la bază o serie de cărți polițiste inspirate la rândul lor de viața celebrului medic legist Marcella Farinelli Fierro. Prime Video a comandat două sezoane din start, semn că studioul are foarte multă încredere în proiect. În serial joacă și actrița Jamie Lee Curtis.

Premiile Oscar 2026 vor fi transmise live pe platforma VOYO, în noaptea de 15 spre 16 martie, de la ora 1 dimineața. Emisiunea va fi prezentată de Amalia Enache, în timp ce criticii de film Irina Margareta Nistor și Domnica Cârciumaru vor comenta nominalizații și câștigătorii. Anul acesta, filmul „Sinners” a bătut recordul pentru cele mai multe nominalizări din istoria premiilor, 16 la număr. Rămâne de văzut la câte dintre categorii va ieși învingător.