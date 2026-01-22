Cillian Murphy se întoarce în rolul care l-a consacrat – Jim din filmul horror „După 28 de zile” – în continuarea „După 28 de ani: Templul oaselor”, care apare mâine în cinematografe. Prezența lui Murphy în producție va fi limitată, însă va pune bazele unui al treilea film din celebra franciză cu zombie, în care va avea un rol major. Alte nume cunoscute din distribuție îi includ pe Ralph Fiennes și Jack O’Connell.

Netflix lansează mâine thrillerul „The Rip: Tentația Corupției”, cu Ben Affleck și Matt Damon în rolurile principale. Acțiunea filmului urmărește povestea unor polițiști a căror loialitate este pusă la grea încercare după ce găsesc milioane de dolari într-un depozit abandonat. Proiectul este al 13-lea lungmetraj în care Affleck și Damon apar împreună.

HBO lansează pe 19 ianuarie serialul „Cavalerul celor șapte regate”. Acțiunea serialului este plasată cu 90 de ani înaintea evenimentelor din „Urzeala tronurilor” și spune povestea cavalerului Sir Duncan cel Înalt și a scutierul său, Egg, în timp ce călătoresc împreună printr-un Westeros condus de familia Targaryen.

Sebastian Stan este în discuții pentru un rol în „Batman: Partea II”. Românul este al doilea actor din universul cinematic Marvel interesat de proiectul DC, după Scarlett Johansson. Despre cei doi se zvonește că i-ar putea juca pe antagonistul Harvey Dent și soția lui, Gilda Gold, din benzile desenate. Ce știm sigur este că Sebastian va apărea în rolul care l-a consacrat, Războinicul Iernii, în „Avengers: Doomsday”, programat pentru 18 decembrie anul acesta.

Elle Fanning și Stellan Skarsgård țin capul de afiș în filmul „Valoare Sentimentală”, de mâine în cinematografe. Skarsgård a primit deja un Glob de Aur pentru interpretarea sa, iar filmul este un candidat puternic la Premiile Oscar. Lungmetrajul spune povestea a două surori care reiau legătura cu tatăl lor înstrăinat după ce mama lor moare.

