Începând din 28 februarie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 16.00, unul dintre cele mai puternice formate ale după-amiezii, „Acces direct”, se vede exclusiv la Antena Stars. Emisiunea prezentată de Mirela Vaida nu va mai fi difuzată la Antena 1, așa cum se întâmpla până acum. Decizia a fost anunțată în mod oficial de către șefii de la Antena Stars printr-un comunicat.

„Odată cu lansarea de acum 8 ani, Antena Stars devenea prima televiziune dedicată integral showbizului românesc şi internaţional. Între timp, lumea s-a schimbat şi subiecte grave din sfera socială şi economică au devenit o realitate cotidiană şi pentru români. În acest context, a venit momentul să dăm mai multă forţă vocii Antena Stars. Obiectivele noastre nu vor mai fi aţintite doar asupra vedetelor, ci vom acorda mai multă atenţie şi frământărilor şi poveştilor oamenilor simpli, ale românilor din spatele reflectoarelor. Concret, vom aloca mai mult spaţiu emisiunii «Acces direct», cel mai puternic brand din piaţa TV, atunci când vorbim de emisiuni inspirate de viaţa de zi cu zi a românilor”, a declarat Cristian Ionescu, Head of Channel Antena Stars, într-un comunicat.

Mirela Vaida, primele declarații

În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16.00, la Antena Stars, timp de trei ore, Mirela Vaida le va aduce telespectatorilor atât noutăţi din showbiz, cât şi subiecte din sfera socială. „Durata emisiunii pe Antena Stars este, cumva, firească. Dinamica vieţii şi a evenimentelor ne-a făcut să înţelegem că suntem importanţi pentru oameni, că televiziunile de nişă sunt în creştere, că publicul lor este loial şi are aşteptări să găsească acolo tot ceea ce vrea să afle. Telespectatorii ne-au arătat un interes foarte mare pentru subiectele pe care le dezbatem zi de zi, fie că vorbim de familii, cazuri sociale, accidente, evenimente tragice, pandemie sau neimplicarea autorităţilor în anumite subiecte. Oamenii simt că au unde să vorbească şi că are cine să îi asculte şi, fără modestie, multe cazuri s-au rezolvat mai repede după anchetele reporterilor noștri. Telespectatorii ne-au fost alături indiferent de oră sau de staţia TV de pe care am emis, iar asta se reflectă deja în rezultatele de audienţă!”, a declarat gazda emisiunii „Acces direct”, Mirela Vaida.

La nivelul întregului an 2021, Antena Stars a înregistrat creşteri semnificative ale indicatorilor de audienţă, faţă de anul trecut, pe toate intervalele orare. La nivelul Prime Time-ului, staţia şi-a dublat audienţa, iar la nivelul Access-ului, în intervalul de difuzare Acces Direct, 17.00 – 19.00, de la începutul anului, Antena Stars s-a poziţionat pe locul patru în clasamentul audienţelor.

„Trecerea «Acces direct» pe Antena Stars este strâns legată şi de faptul că, de la începutul anului, pe intervalul în care emisiunea a fost difuzată pe Antena Stars, audienţa staţiei a crescut de cinci ori, ceea ce a poziţionat staţia pe locul patru, imediat după cele trei mari posturi generaliste. Mirela Vaida, a cărei carieră artistică nu mai are nevoie de nicio prezentare, s-a alăturat astfel garniturii de oameni de televiziune talentaţi, experimentaţi şi cu atitudine, care reprezintă Antena Stars: Dan Capatos, Gabriela Cristea, Andrei Ştefănescu, Cătălin Bordea, Paula Chirilă, Iulia Albu, Ovidiu Buta şi – în curând – Ana Morodan”, a completat Cristian Ionescu.

