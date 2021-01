Accidentări grave la „Survivor România 2021”. A fost nevoie de ambulanță, după ce concurenții și-au riscat sănătatea pentru victorie

A fost nevoie de ambulanță, după ce în confruntarea pentru imunitate concurenții și-au riscat sănătatea pentru victorie. Starlin și Lucian au ajuns la spital, însă Războinicii au reușit să câștige confruntarea în 9.

Bandajat la umăr, Războinicul spune că a plâns când a aflat că echipa lui a câștigat imunitatea.

„Mă simt OK, în putere, o durere care a fost foarte nasol. Ideea că i-am lăsat pe colegii mei aici a fost mai dureroasă pentru mine. Eu sunt foarte competitiv, dau tot în ring. Sper că în câteva zile, o săptămână, sunt din nou pe teren. Când am aflat că avem imunitatea, am plâns.

Cea mai mare bucurie din ultima perioadă”, a declarat Starlin, la Kanal D.

„Lucian nu s-a alăturat încă echipei Războinicilor pentru că a necesitat îngrijiri medicale suplimentare”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, la consiliul de eliminare.

