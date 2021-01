„Când mama era însărcinată cu mine, la 3 luni, i s-a spus că nu voi ieși viu. A fost o sarcină toxică. Doctorii i-au spus că nu voi supraviețui, că probabil va avorta la cinci luni.

Însă a reușit să ducă sarcina la termen, chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”, povestea emoționat Lucian Barbu, înainte de a pleca la „Survivor România”.

Conștient de calitățile sale, un atu în această competiție fiind faptul că este profesor de înot, Războinicul Lucian Barbu a fost motivat de mama sa pentru a se înscrie la castingul „Survivor România 2021”.

„Sunt ambițios, chiar dacă nu am o genă foarte bună pentru sport. Am fost un copil slăbuț, bolnăvicios, dar am devenit bun cu multă voință și muncă.

Mama a fost cea care mi-a spus de casting, deși mă tachina că nu pot trece de preselecții. M-am ambiționat. Mi-a spus să fiu eu, să îmi țin «monstrul lăuntric» în frâu”, a povestit Războinicul Lucian.

