Întreaga serie și aventurile celor doi vor putea fi văzute pe canalul lor de Youtube, iar Alin Panc ne-a povestit cum au pornit acest proiect și ce doresc să le transmită oamenilor.

„Totul a plecat de la filmul nostru „Pup-o ,ma” care a fost un succes și în care scopul a fost descoperirea frumuseților Apusenilor. Așa am decis că e timpul să ajutăm la descoperirea de către români și nu numai, a Romaniei Neștiute care are minuni multe și frumusete pură. Atunci am decis să facem seria aceasta de plimbări prin județele patrie și să susținem turismul national, să îi convingem pe români să-și vadă țara așa cum vor străinii să o vadă. Cum?. Simplu ,cu bicicleta e cel msi usor să o arați și să descoperi locuri neștiute ,pe care noi le știm,bicicleta și umor este rețeta perfectă să -l faci pe român să își iubească iar patria. O să mergem în toată țara, chiar în toate jutețele și habar n-aveti câte neștiute sunt”, ne-a declarat Alin Panc.

