Propriile mașini, pericole pentru viața polițiștilor! O polițistă a suferit 300 de zile de recuperare după un accident cu un hârb! Și câinele-erou Sav a zburat prin geamul unei Dacii vechi de aproape 20 de ani!

Uciderea polițistului Cristian Amariei a stârnit o puternică emoție. Statistica arată însă că unele din principalele riscuri la care se expun polițiștii vin chiar din dotarea Poliției Române.

Libertatea continuă seria de dezvăluiri care scot la lumină o problemă sistemică cu care se confruntă angajații Ministerului Afacerilor Interne: maşinile vechi şi proaste cu care sunt obligaţi să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu.



Din păcate, am rămas prinși în timp şi refuzăm să avansăm. Şi eu era să mor tot într-o Dacie. Doar ca era Solenza. Însă spre deosebire de acei colegi, am avut noroc şi am scapat cu viață.