De Daria Maria Diaconu,

James Van Der Beek a anunțat că soția sa, Kimberly, a suferit un avort spontan.

„Soția mea și cu mine trăim cel mai mare coșmar pe care și l-ar putea imagina un părinte. Am pierdut bebelușul”, a spus actorul american la emisiunea Dancing with the stars, unde acesta participă.

De asemenea, James Van Der Beek a transmis un mesaj și pe contul său de Instagram.

„Distrus. Devastat. În stare de șoc… Așa ne simțim acum după ce sufletul despre care am crezut că va veni în familia noastră în aprilie… a mers către orice este dincolo de această viață”, a afirmat el.

James Van Der Beek este căsătorit cu Kimberly Brook din anul 2010. Cei doi au împreună cinci copii: Olivia, Emilia, Annabel Leah, Joshua și Gwendolyn. Actorul a mai fost căsătorit cu actrița Heather McComb, în perioada 2003-2009.

FOTO: Hepta

