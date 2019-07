De Dana Aramă,

La emisiunea respectivă, Marius Bodochi a oferit detalii din povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Melania Ursu, cu 13 ani mai mare decât el.

„Era şocant ca un tânăr, aveam 22 de ani, să se îndrăgosteacă de o femeie cu 13 ani mai mare decât el. Noi nu am ţinut cont. Nu a fost prima dragoste, dar pe ea am iubit-o foarte mult. M-a atras felul de a fi. Melania Ursu era o femeie foarte interesantă. S-a creat o legătură foarte frumoasă, nimic vulgar, între noi, treaba asta a venit peste vreo trei ani. Apoi ne-am căsătorit. Lumea teatrului comenta, ea avea un copil, soţul ei era un balerin cunoscut. A fost o relaţie absolut superbă. Eu nu am simţit diferenţa de vârstă”, a dezvăluit Marius Bodochi, potrivit spynews.ro.

Actorul a vorbit și despre infidelitate:

„Am înşelat-o, dar nu cu sufletul. Cu înşelatul poate fi şi un fel de verificare. Dar da, s-a întâmplat. Femeile mi-au făcut curte. Cu înşelatul se întâmplă de multe ori. Ea a aflat. Nu mi-a reproşat că am înșelat-o. Era foarte inteligentă. Îmi spunea vag. Cred că ea avea în minte că trebuie să mă lase să mă conving singur ce este bine să fac. Şi treaba asta mă făcea pe mine să mă simt vinovat fără să-mi reproşeze”.

