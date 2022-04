Actrița Alina Chivulescu, reacție neașteptată la adresa Adelei Popescu. „Băi, Adela, mai machiază-te și tu”

Alina Chivulescu a vizitat-o în direct pe moderatoare. În platoul emisiunii, Adela și Alina au avut un schimb de replici savuros.

Vedeta a mărturisit că sunt dăți când își vede prietena pe sticlă și nu este deloc mulțumită de imaginea sa și nu are nicio reținere în a-i spune asta.

„Adela e minune. Adeluca are o energie mișto, este empatică, este diplomată. Eu mai scap pedala câteodată și, poate din anii ăștia în plus pe care îi am, mai prind câteodată să-i zic: ‘Băi, Adela, mai machiază-te și tu. Băi, Adela, mai schimbă și tu pantalonii ăia.

Și nu-mi dau seama câteodată, că poate să pice foarte rău”, a spus Alina Chivulescu la TV. „Mai primesc mesaje”,a confirmat prezentatoarea.

„De acasă ești comod, stai să-l judeci pe ăla. Asta mică, săraca… În fine. Aici probabil că dau câteodată”, a mai spus actrița.

