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Omenirea face încă salt uriaș în tehnologie! Microsoft a prezentat un nou cip cuantic proiectat cu ajutorul inteligenței artificiale și promite calculatoare cuantice comerciale până în 2029. Noul cip, botezat Majorana 2, folosește o rețetă revoluționară: în loc de aluminiu, Microsoft a utilizat plumbul, o schimbare sugerată de AI care a crescut performanța de o mie de ori. Gigantul tech vrea să rezolve în câteva minute probleme de medicină sau securitate care pe sistemele actuale ar dura mii de ani.

Apple pregătește o mega-lansare pentru luna septembrie, dar vedeta absolută nu va fi seria iPhone 18, ci primul său telefon pliabil din istorie: iPhone Ultra. O imagine scăpată pe internet confirmă că device-ul va fi disponibil într-o variantă elegantă de alb. Spre deosebire de modelele iPhone 18 Pro, care vor veni în culori vii precum roșu cherry sau albastru deschis, pliabilul Ultra va avea o paletă extrem de limitată, de doar două sau trei nuanțe: alb, argintiu și, posibil, indigo.

Alertă maximă pentru utilizatorii de Instagram! O vulnerabilitate gravă în noul sistem Meta AI le permite hackerilor să preia controlul asupra conturilor fără să aibă nevoie de parolă. Printr-o metodă șocant de simplă, atacatorii folosesc un VPN pentru a mima locația victimei, iar asistentul Meta AI le permite să schimbe adresa de e-mail a contului. Chiar și atunci când robotul a cerut o verificare prin selfie, hackerii au păcălit sistemul generând o fotografie falsă cu o altă inteligență artificială.

Nvidia intră oficial pe piața procesoarelor pentru laptopuri cu RTX Spark, o bestie proiectată să distrugă dominația procesoarelor M de la Apple. Prezentat de CEO-ul Jensen Huang drept cel mai eficient cip construit vreodată pentru PC-uri, RTX Spark este un monstru pe arhitectură ARM. Vine echipat cu 20 de nuclee CPU, o memorie uriașă de 128 de gigabytes și o putere grafică integrată comparabilă cu o placă video dedicată RTX 5070 pentru laptopuri. Microsoft, Dell, Asus și Lenovo vor lansa primele modele echipate cu acest cip chiar în toamna lui 2026.