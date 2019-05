Actrița din ”Charmed” și ”Melrose Place” a scris pe Twitter un mesaj în care le cere femeilor să între în grevă și să nu mai facă sex „până când nu ne vom obține autonomia corporală înapoi”.

Our reproductive rights are being erased.

Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.

JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.

Im calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019