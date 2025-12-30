„Primele mele experiențe intime ca adolescentă au fost, de fapt, cu fete”

Kate Winslet a făcut o dezvăluire personală într-un podcast recent. Actrița a vorbit despre debutul său actoricesc și despre primele sale experiențe intime din adolescență.

„Primele mele experiențe intime ca adolescentă au fost, de fapt, cu fete”, a mărturisit Kate Winslet, care a început să joace la vârsta de 11 ani și a devenit cunoscută prin roluri în seriale TV precum „Shrinks» sau „Dark Season”.

Ea a obținut unul dintre rolurile principale în filmul „Heavenly Creatures” (1994). În acest film regizat de Peter Jackson, Winslet a interpretat-o pe Juliet Hulme, o adolescentă implicată într-o relație intensă și obsesivă cu prietena sa Pauline Parker, jucată de Melanie Lynskey.

Reflectând asupra trecutului său, Kate Winslet a recunoscut că acea perioadă a vieții sale a fost marcată de o mare curiozitate, fără a se simți constrânsă de etichete sau prejudecăți.

Am să vă mărturisesc ceva ce nu am mai spus niciodată până acum. Am sărutat câteva fete și am sărutat câțiva băieți, dar nu eram foarte experimentată în niciuna dintre direcții.

„Era ceva în legătura intensă dintre aceste două fete pe care am înțeles-o profund”

Actrița a explicat că această deschidere i-a fost de mare ajutor în interpretarea personajului din „Heavenly Creatures”. „Era ceva în legătura intensă dintre aceste două fete pe care am înțeles-o profund. Am fost imediat atrasă în vârtejul acestei lumi…”.

Succesul lui Kate Winslet a continuat să crească rapid, culminând cu rolul din clasicul film „Titanic» (1997), unde a jucat alături de Leonardo DiCaprio.

În prezent, la 50 de ani, actrița și-a făcut debutul regizoral cu filmul „Goodbye June”, disponibil pe Netflix. Filmul abordează teme precum dragostea, curajul și puterea de a depăși momentele dificile, iar Winslet joacă, de asemenea, un rol în această producție.

3 copii din 3 mariaje

Pe plan personal, Kate Winslet este căsătorită din 2012 cu Edward Abel Smith (Ned Rocknroll), 47 de ani, nepotul miliardarului Richard Branson, cu care are încă un fiu și are trei copii: Mia Threapleton (25 de ani), Joe (22 de ani) și Bear Blaze.

Familia locuiește în West Wittering, o localitate din Sussex, un loc pitoresc unde actrița pare să-și fi găsit liniștea.

Actrița e la al treilea mariaj, după cele cu Jim Threapleton (1998-2001) și Sam Mendes (2003-2010).

