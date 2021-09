Actrița Letiția Vlădescu din serialul „Vlad”, despre ce înseamnă viața unui deținut. „Sunt probabil cele mai dificile scene”

„Filmarea a fost făcută în penitenciar. Sunt probabil cele mai dificile scene din tot sezonul. Cam tot ce se întâmplă în zona de pușcărie, în zona de dramatism, practic partea care este mutată dinspre lux, adusă mai înspre popor, regulile cotidiene ca să zic așa, categoric sunt mult mai dificile.

În general, lucruri care nu sunt de look și de beauty, ce țin de natura umană sunt în principiu mai dificile. În cazul meu nu este pentru prima dată când filmez scene atât de dramatice, dar cu siguranță pot să vă spun că au fost cele mai dure din tot ce am filmat de-a lungul vieții”, a povestit Letiția pentru EVZ.

Pentru un alt proiect, actrița a apucat să stea de vorbă cu mai multe femei închise, le-a aflat povestea și a încercat să intre în pielea lor.

„De data asta (n.r. – pentru serialul VLAD) am filmat într-o închisoare de bărbați, dar în trecut am apucat să am un workshop cu femei care erau închise și să înțeleg. E cu totul și cu totul alt tip de senzații ce trebuie să redau. E destul de greu de povestit un lucru de genul ăsta fiindcă din start de când intri pe ușa unei pușcării te apucă niște stări pe care nu le poți înțelege ca om. Nu poți înțelege ce se întâmplă cu tine. E un mediu dur”, a mai povestit Letiția Vlădescu pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Foști ofiţeri din MApN, SRI şi MAI au încasat, peste banii lor, câte două pensii medii lunar dându-se „artiști plastici”

Atentatele de la 11 septembrie 2001 | Istoric: „Aproape tot ce au făcut oficialii americani în cei 20 de ani scurși de atunci a fost greșit”

Ce rol joacă Departamentul de Informații România în răspândirea teoriei conspiraționiste „Marea Resetare”

PARTENERI - GSP.RO Dan Alexa, dezvăluiri despre divorțul de Izabela: „Am fost imatur, și-a dedicat viața pentru mine”

Playtech.ro Răsturnare de situație: Monica Gabor nu s-a împăcat cu Mr. Pink! Dar am aflat de ce se pozează mereu cu fiul acestuia

Observatornews.ro Fiul și-a ascuns mama moartă în pivniță mai bine de un an de zile ca să-i ia pensia, în Austria. O asistentă româncă este căutată de polițiști

HOROSCOP Horoscop 11 septembrie 2021. Taurii se întorc la unul dintre bunele lor obiceiuri, acela de a proteja tot ce îi înconjoară

Știrileprotv.ro Preotul care butona telefonul în timp ce spovedea ridică un bloc cu 7 etaje în Mamaia. Incredibil ce afaceri în turism are slujitorul Domnului

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”