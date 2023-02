Alexandra Porkolab, care e nominalizată spre eliminare în această săptămână, a răbufnit la adresa colegului ei, Alin Chirilă. E foarte deranjată de comportamentul lui, spune că e agresiv verbal.

„Problemele pe care eu le-am sesizat erau și sunt legate de agresivitatea lui verbală, de modul foarte impunător de a face anumite lucruri. Un lider nu face lucrurile pe care le face el. Nu încearcă să se impună prin forță”, a spus Războinica, și a continuat și a dat și câteva exemple concrete.

„Au fost niște lucruri pe care el le prezenta oarecum cu mândrie”

„La un moment dat, unei foste colege din tribul nostru, îi venea să o tragă de păr și să îi dea un pumn și să îi treacă prin craniu, că lui îi place să provoace durere, a avut momente în care îi venea să ne taie și să ne arunce în pădure și pe lângă asta multe alte lucruri. Au fost niște lucruri pe care el le prezenta oarecum cu mândrie. Din punctul meu de vedere, un lider trebuie să fie un exemplu de frumos, de așa da”, a declarat Alexandra Porkolab.

Și a continuat: „Consider că a fost un subiect discutat, am ajuns amândoi la un numitor comun, am decis amândoi ca în momentul în care suntem pe teren să ne focusăm pe ce avem de făcut. În tabără nu mai stăm la povești cum făceam la un moment dat, eu mă simt foarte confortabil cu ce noi doi am decis, doar că din acel moment eu pe acest om nu pot să-l mai consider liderul meu”.

Recomandări După ce Ciucă a promis că trimite Armata, podul de la Luțca arată la fel ca acum 9 luni, când s-a prăbușit. S-a transformat într-o cascadă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alin Chirilă s-a apărat

După ce a auzit toate acuzele Alexandrei Porkolab, colega lui, Alin Chirilă s-a apărat și a dat de înțeles că a lui colegă are două fețe. O versiune îi spune lui în față, alta pe la spate. „Această fetiță foarte simpatică uneori ascunde o pisică care zgârie rău. Ea vrea să îmi facă o imagine de om agresiv, de om rău, la un moment dat m-a luat în pădure, erau și camerele pe noi, și m-a pus să fac strategiile din camp la fete în așa fel încât să le impun fetelor cu cine să meargă din echipa advresă, să nu le las să aleagă.

M-a luat doar ea pe mine. Nu am făcut asta. Și de două săptămâni am stat să analizez lucrurile pe care ea le face, de față cu mine zâmbește și pe la spate zgârie. Mi-am dat seama că vrea să mă pună într-o lumină proastă”, a zis luptătorul.

Recomandări Puterea și influența oligarhilor ucraineni s-a prăbușit după invazie: „Războiul ne-a oferit ocazia de a scăpa, în sfârșit, de ei”

„La un moment dat mi-a și zis că nu-i place tipologia mea de bărbat. Nici mie nu-mi place tipologia ei de acasă. (…) Eu sunt altfel, într-adevăr sunt un bărbat mai dur, dar nu sunt agresiv, nici verbal. (…) Doar că am fost mai dur prin anumite cuvinte pe care le-am spus eu, crezând că așa mă voi face auzit”, a mai adăugat el.

Aseară, primul joc de imunitate al săptămânii a fost câștigat de Faimoși, iar Războinicii au făcut nominalizări. Alexandra Ciomag, Alina Radi și Alexandra Porkolab sunt în pericol de eliminare.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Oreste și soția lui s-au înșelat reciproc, în cei 27 de ani de căsnicie: 'Lili și-a găsit un amant, eu, o doamnă bine...'

Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare o casă şi un teren de 3.839 mp, la a doua licitaţie. Câţi bani cere

Știrileprotv.ro Imaginile cu tehnica militară românească îndreptându-se spre granița cu Republica Moldova, fake news. Anunțul MApN

FANATIK.RO Cât costă un mărțișor în 2023. Cel mai ieftin valorează mai mult decât anul trecut

Orangesport.ro FOTO! Cum arată ”palatul” fiicei lui Gigi Becali. Imagini cu vila de lux a Teodorei

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2023. Leii pot gestiona foarte simplu problemele din exterior, dacă vor accepta să-și împlinească nevoile interioare

PUBLICITATE O colecție exclusivă de haine, bazată pe design circular. Hai să vezi ce înseamnă și cum arată