Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a anunţat vineri că 11 probe de coprocultură recoltate de la consumatori au avut rezultat pozitiv, acelaşi rezultat fiind semnalat şi în cazul salatei marinate care a fost servită la nunta fiului unui comisar din Poliţia Iaşi.

„În baza datelor epidemiologice şi a celor 11 probe de coprocultură pozitive de la consumatori, corelate cu proba de aliment (salată marinată) cu rezultat pozitiv, se declară confirmat focarul comunitar de toxiinfecţie alimentară de la nunta organizată la Capitol, cu Salmonella grup C”, au precizat reprezentanţii DSP Iaşi.

Totodată, DSP a comunicat că Hotelul Capitol a fost amendat cu suma de 10.000 de lei pentru lipsa măsurilor corespunzătoare de curăţenie şi dezinfecţie. De asemenea, doi ospătari au primit câte o amendă de 1.600 de lei pentru nerespectarea regulilor de igienă.

„În urma aspectelor constatate şi pe baza rezultatelor buletinelor de analiză, s-a sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 10.000 lei, persoana juridică SC Capitol SRL, pentru neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi/sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, suprafeţelor de lucru şi două amenzi contravenţionale în valoare de 1.600 lei/persoană aplicate unor persoane fizice (ospătari) pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de muncă”, au arătat reprezentanţii DSP Iaşi.

În ceea ce priveşte măsurile dispuse de Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Iaşi la momentul controlului, acestea au inclus aplicarea procedurilor de igienizare şi dezinfecţie a tuturor suprafeţelor din spaţiul verificat, reinstruirea personalului cu privire la respectarea procedurilor de igienizare a mâinilor, utilizarea corectă a substanţelor biocide, precum şi efectuarea programului de autocontrol şi monitorizarea punctelor de risc.

Focarul de toxiinfecţie alimentară a fost semnalat în urmă cu două săptămâni după ce aproape 50 de persoane care au participat la nuntă au prezentat diverse simptome. Dintre acestea, 10 persoane au fost internate în spital, iar restul au fost monitorizate la domiciliu, toţi pacienţii evoluând favorabil.

Nunta la care s-a petrecut acest incident a fost a fiului unui comisar de poliţie din Iaşi, iar la eveniment a participat inclusiv şeful Poliţiei judeţului Iaşi, Costel Gâtlan. Acesta a declarat presei ieşene că se simte bine şi că nu a avut nevoie de intervenţia medicilor.