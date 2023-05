Invitată ieri în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV pentru a comenta cele mai noi incidente din cadrul competiției Survivor România 2023, Ada Dumitru a vorbit și despre problemele ei de sănătate, care au apărut pe parcursul concursului.

Tânăra a suferit unele dereglări hormonale, iar acum e sub tratament. „Durează mai mult, nu e un lucru pe care pot să-l rezolv instant. E vorba de multă grijă, să-mi iau tratamentul. Acum e și o discuție imensă: sunt bune anticoncepționalele, nu sunt bune”, a zis ea, notează protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În urmă cu câteva săptămâni, tot la Pro TV, Ada Dumitru a explicat exact problemele pe care le are. „E o problemă intimă, nu știu dacă vrei să spui”, i-a spus Cătălin Măruță invitatei sale. Fosta concurentă de la Survivor România 2023 nu s-a ferit să spună cu ce se confruntă: „Nu am o problemă să spun. E vorba despre niște chisturi pe ovarul stâng și cumva din cauza asta a fost delicată plecarea.

Recomandări Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spectatori. „Mesajele lui îi vor folosi în viaţă fiului meu” Citeşte întreaga ştire: REPORTAJ Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spe

Având problema asta… nu ai voie să stai afară, să faci mișcare, să… condițiile nu erau propice pentru ce am eu. Nu e neapărat ceva grav, doar că necesită o îngrijire aparte”.

Ada Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2023

Ada Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția din 28 martie, din motive medicale. Prezentatorul Daniel Pavel a fost cel care a anunțat că drumul Faimoasei în competiție a luat sfârșit. În consiliul de eliminare de la Survivor România 2023, în prezența Faimoșilor și a Războinicilor, Daniel Pavel a anunțat că doi concurenți părăsesc competiția.

Din motive medicale, Ada Dumitru e eliminată de la Survivor România 2023. Daniel Pavel: „Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim…”

Faimoasa are nevoie de îngrijiri de specialitate, așa că e nevoită să părăsească concursul după aproximativ trei luni. „Nu doar un Faimos pleacă în această seară. În această seară ne vor părăsi 2 concurenți. În dreptul Faimoșilor s-au efectuat analize medicale. Ele au venit după momentul imunității personale. Suntem nevoiți să luăm o decizie bazată pe rezultatele analizelor medicale”, a explicat Daniel Pavel.

Recomandări Experții și oficialii occidentali nu cred în scenariul atacului ucrainean cu drone împotriva lui Putin. Cum pot fi descifrate acuzațiile Kremlinului

Și a continuat: „Aceste rezultate medicale te privesc pe tine, Ada. Din păcate, Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim… sănătatea este de importanță capitală. Pentru tine, Survivor se încheie pe considerente medicale”.

În competiția Survivor România 2023 au rămas acum Dan Ursa, Andreea Moromete, Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Ștefania Stănilă. Aseară, Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor 2023. „Îmi doream să rămân în concurs. Tot nu am cuvinte. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, oamenilor de lângă mine cu care am conviețuit 4 luni, dumneavoastră… E uimitor ce am trăit, m-am dezvoltat pe toate planurile posibile.. O să îmi fie dor de Survivor România”, a spus el.

Playtech.ro Rusia solicită de urgență 'eliminarea' lui Volodimir Zelenski: 'Nu mai există altă soluție'. Care este motivul

Viva.ro Cum arată acum Ioana Băsescu, la 45 de ani. Fiica fostului președinte s-a retras din viața publică, dar a uluit cu ultima ei apariție pe străzile din București

TVMANIA.RO Cine este și cu ce se ocupă soțul Ancăi Dumitra, Manfred Spendier

Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare un BMW X5 cu 3.000 de euro

Știrileprotv.ro România, reorganizată în 12 județe. Cum ar putea fi împărțită țara, conform unui proiect de lege

FANATIK.RO O femeie a închiriat un apartament prin Airbnb, dar a avut parte de surpriza vieții sale. Ce a descoperit în baie

Orangesport.ro De ce Gigi Becali nu le lasă fetelor o parte din avere: "E distrugere. Asta nu le las moştenire". Ce spun copiii despre decizia luată

Unica.ro Eliminare neașteptată la Survivor. S-a lăsat cu lacrimi în Consiliu: 'De ce mereu oamenii reali și corecți au de suferit?'