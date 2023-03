În consiliul de eliminare de la Survivor România 2023, în prezența Faimoșilor și a Războinicilor, Daniel Pavel a anunțat că doi concurenți părăsesc competiția. Din motive medicale, Ada Dumitru e eliminată de la Survivor România 2023.

Daniel Pavel: „Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim…”

Faimoasa are nevoie de îngrijiri de specialitate, așa că e nevoită să părăsească concursul după aproximativ trei luni. „Nu doar un Faimos pleacă în această seară. În această seară ne vor părăsi 2 concurenți. În dreptul Faimoșilor s-au efectuat analize medicale. Ele au venit după momentul imunității personale. Suntem nevoiți să luăm o decizie bazată pe rezultatele analizelor medicale”, a explicat Daniel Pavel.

Și a continuat: „Aceste rezultate medicale te privesc pe tine, Ada. Din păcate, Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim… sănătatea este de importanță capitală. Pentru tine, Survivor se încheie pe considerente medicale”.

Cu ochii în lacrimi, dar cu zâmbetul pe buze, Ada Dumitru a recunoscut că e adevărat, că are probleme medicale, unele ginecologice, și că părăsește concursul.

Ada Dumitru: „Vreau să le mulțumesc oamenilor ăstora pentru tot ce am trăit împreună”

„Da, într-adevăr, ovărelul meu are nevoie de puțină îngrijire. Totul va fi bine. Domnule Dan, când am ajuns în prima săptămână, am zis că mai mult de două săptămâni nu stau aici, că nu prind. După am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de niște amintiri incredibile. E greu să explici ce trăiești aici.

Vreau să le mulțumesc acestor oameni cu care am stat nonstop împreună. Am dezvoltat idei de afaceri cu fetele de aici. Când l-am văzut pe Zanni, am zis că a venit ăsta peste noi să ne înjure… Vreau să le mulțumesc oamenilor ăstora pentru tot ce am trăit împreună. Nu știu ce să zic… să fim fericiți, bucuroși și să rămânem oameni și să vă bucurați în continuare de experiența asta”, a transmis Ada Dumitru, conform Click.

Cine e Ada Dumitru, care a fost eliminată de la Survivor România 2023

Ada Dumitru este actriță de meserie. Ea lucrează la Teatrul Alexandru Davila din Pitești și pentru meseria de actor a fost pregătită și de Susan Batson, profesoara de actorie a lui Nicole Kidman.

Ea a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, în anul 2017, iar debutul l-a avut chiar încă de la vârsta de 15 ani. Mama ei e Iulia Dumitru, iar tatăl vitreg e actorul Bebe Cotimanis, care are o relație de ani cu mama ei, dar nu s-au căsătorit încă.

Despre relația dintre cei doi, dar și sfaturile pe care le-a primit de la părinți înainte de competiția „Survivor”, Ada Dumitru a vorbit într-un interviu pentru PRO TV, înainte de plecarea în Republica Dominicană.

„Eu sunt mai din mahala! Dacă îmi ies din pepeni, fac urât. Fac urât dacă mi se pune pata. Mama mi-a zis să nu înjur, să nu vorbesc urât că lumea de la televizor nu știe că eu sunt o fată educată. Bebe tot cu „să nu înjuri!” m-a luat.

E un soi de relație tată-fiică, uneori îmi mai scapă câte un „tata” pentru că el e foarte patern, foarte atent. În același timp e și o prietenie între mine și Bebe, suntem foarte similari, ne înțelegem foarte bine”, a spus ea cu privire la sfaturile primite înainte de a pleca în junglă.



Urmărește-ne pe Google News

