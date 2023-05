Săptămâna aceasta, doi concurenți au fost în pericol de eliminare de la Survivor România 2023. Ștefania Stănilă a fost propusă spre eliminare de majoritatea concurenților rămași în concurs, iar Robert Moscalu a fost propus de Andrei Krișan, care a avut imunitate. Cel din urmă a și părăsit concursul.

Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor România 2023 căci a primit cele mai puține voturi din partea publicului. „Concurentul eliminat de la Survivor România 2023 e Robert”, a anunțat prezentatorul Daniel Pavel în ediția din seara aceasta a emisiunii de la Pro TV.

Robert Moscalu: „E uimitor ce am trăit, m-am dezvoltat pe toate planurile posibile”

Imediat, Robert Moscalu a izbucnit în lacrimi. Cu greu a făcut și câteva declarații. „Îmi doream să rămân în concurs. Tot nu am cuvinte. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, oamenilor de lângă mine cu care am conviețuit 4 luni, dumneavoastră… E uimitor ce am trăit, m-am dezvoltat pe toate planurile posibile.. O să îmi fie dor de Survivor România”, a spus el.

Și a continuat: „A fost un vis care s-a îndeplinit. După aceea, pe parcursul concursului, s-a dezvoltat acest vis, ca să zic așa. Nu îmi vină să cred că a putut să își pună amprenta atât de mult pe mine acest concurs, am zis că eu nu o să mă schimb. (…) Am văzut alte perspective, am văzut că acest corect al meu nu e și corectul altuia. (…)

După prima săptămână am zis că e lux și opulență să stau două săptămâni. Dar am ajuns până în ultimii opt”.

A țipat și a plâns după ce Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor 2023

După ce și-a luat rămas bun de la foștii colegi, Robert Moscalu a îmbrățișat-o pe Andreea Moromete, care s-a arătat afectată de decizia telespectatorilor. Aceasta a avut o criză uriașă de plâns și de nervi și a țipat de față cu toată lumea, scrie protv.ro.

„De ce mereu oamenii reali și corecți au de suferit?”, a spus ea. Concurenta a acceptat cu greu plecarea lui Robert Moscalu. „Rămâi fratele meu pentru totdeauna”, i-a mai declarat ea lui Robert Moscalu, printre lacrimi.

Acum, în concurs au mai rămas Dan Ursa, Andreea Moromete, Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Ștefania Stănilă.

Cine e Robert Moscalu de la Survivor 2023

Robert Moscalu este un tânăr originar din Murfatlar, dar în prezent locuiește în Constanța și în urmă cu câteva luni s-a căsătorit cu partenera sa de viață. Tânărul este absolvent al Liceului Teoretic Murfatlar.

„Salut! Sunt Robert Moscalu Andrei, noul concurent al Survivor România 2023. Aștept să mă susțineți și să mă urmăriți pe tot parcursul emisiunii, începând de pe data de 9 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, ora 20:30, pe ProTV și Voyo!”, a scris Robert pe rețelele de socializare când s-a aflat că participă la emisiunea de la Pro TV.

