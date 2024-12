Adda le-a dat peste nas și le-a bătut obrazul celor care , din punctul său de vedere, au făcut glume pe seama colindelor românești

„Ce e cu TiTok-urile alea? Ce faci toate alea pe colind? Băi, tradiționali credincioși creștini ce sunteți, voi știți ce înseamnă Crăciunul, de fapt? ”E o caterincă, da e o caterincă”… pe colind?! Despre Iisus?

Crăciunul nu este despre câte sarmale mănânci, câte Triferment și Colebil iei, câți porci tai, despre cât de tare te îmbeți sub pretextul că e Crăciunul și putem să devenim animale. Știți ce înseamnă nașterea lui Iisus? Știți? Nu, nu am putut să mă abțin. O să mă înjurați, dar nu am putut să mă abțin. Să vă fie rușine!”, a spus Adda pe TikTok, potrivit Cancan.

În urmă cu aproximativ două luni, artista și-a ieșit din minți după ce un viitor medic ar fi râs de diagnosticul de care suferă de mai mulți ani: boala Lyme.

Ce se întâmplă în viața Addei după 8 ani de căsnicie

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de 8 ani și formează unul dintre cele mai solide și amuzante cupluri, iar acest lucru s-a văzut în timpul participării la Asia Express, când au făcut o echipă de senzație. Recent, artista a dat totul din casă și și-a dat soțul de gol.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri.

Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia.

Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru Cancan.

