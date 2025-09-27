Adda a mărturisit pe Facebook că trăiește emoții puternice înainte de marea plecare. Cel mai greu pentru artistă nu este competiția în sine, ci faptul că va fi departe de fiul ei, Alex. „Nu e doar o brățară. Este o brățară cu o jumătate de inimă, pe mâna mea. Pentru că cealaltă jumătate de inimă va fi pe mâna lui Alex cât voi fi plecată.

E o brățară pe care am mai purtat-o și acum ceva timp, când a trebuit să se obișnuiască că rămâne singur la școală sau în alte situații când nu eram împreună. E acea brățară despre iubire, grijă și siguranță care ne spune, atunci când o purtăm, că suntem unul lângă altul mereu”, a scris Adda.

Îi va duce dorul fiului Alex

Artista a povestit și despre micile obiecte cu valoare sentimentală pe care le ia cu ea, pentru a simți că păstrează aproape o parte din universul copilului ei. „Mai am un ursuleț de pluș, în bagaj, pe care l-a câștigat Alex la un joc și mi l-a dat cadou acum ceva timp. La noapte plecăm și am emoții că voi fi departe de el.”

Chiar dacă despărțirea temporară este dificilă, Adda a dezvăluit că fiul ei o susține și înțelege ce presupune competiția. „Își dorește să fim luptători și să mergem cât mai departe. El e sportiv și înțelege ce înseamnă competiția. I-am spus că o să facem tot ce putem, cât putem și chiar mai mult decât putem. Doar că oamenii au limite.

Uneori pot să le depășească, alteori nu. Și e ok în ambele situații. Important este să încerci, să nu te dai bătut și să nu uiți să te bucuri! Ahh, mi-a intrat ceva în ochi! ”, a transmis artista.

Sezonul 3 din Power Couple România se anunță unul plin de emoții, provocări și adrenalină, iar pentru Adda și Cătălin Rizea aventura începe chiar din această noapte.

Adda și Cătălin Rizea la Power Couple, sezonul 3

O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură. „Cred că am acceptat invitația, după un pahar de Aperol sau 3!

Și după insistențele lui Cătălin, care îmi spunea întruna : «Sigur o să poți! Că ești puternică!» E un show care îmi place la maximum. M-am uitat la aproape toate episoadele din sezonul 2 și îmi imaginam cum ar fi să fiu și eu cu husband acolo. Cu toate că mă atrăgea tare, în același timp am zis mereu că e un show destul de greu și solicitant, cu adrenalină care provoacă dependență și dacă privești.

O să revin cu altă declarație după ce o să trăiesc experiența PE BUNE! Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: «Wow, bunicu a născut la proba au,mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol» (râde). E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, mărturisește artista.

Soțul ei a ținut să precizeze: „Power Couple este una dintre cele mai tari emisiuni și normal că mi-am dorit mult să fac parte din acest proiect! Sper să ne bucurăm de cât mai multe etape din experiența asta și sunt sigur că o să ne distrăm la maximum. Abia aștept să văd probele și să ne urmăriți așa cum suntem noi, sinceri, nebuni și cu multă dragoste!”

