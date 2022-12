Adda și Marius Moga s-au împăcat. De ce nu au vorbit ani de zile: „Am spus că n-o să mai calc în studioul lui”

În urmă cu ani de zile, Adda și Marius Moga cântau împreună, chiar se întâlneau la diverse cântări, evenimente, petreceri. Ulterior, cei doi au avut discuții în contradictoriu, și-au greșit unul față de altul.

Ieri, la târgul de carte Gaudeamus s-au revăzut. Artistul a susținut-o pe cântăreața pentru lansarea cărții ei, e vorba de „Cele trei Adda”. „Acum câțiva ani am spus că n-o să mai calc în studioul lui. Nu am vorbit o perioada destul de lungă. Ne-am înțepat, având orgolii prea mari. Am greșit amândoi unul față de celălalt. Dar uite-ne 100 de ani mai târziu, când tot ce a rămas e doar muzică și recunoștință!”, a explicat pe Facebook cântăreața.

Și a continuat: „E fain tare când oamenii se iartă. Într-o industrie care nu iartă pe nimeni. O lume care strică și întunecă minți. Sifonează caractere transformându-le în personaje fără identitate. O anxietate dată cu sclipici și praf de zane. O lume în care ești mâncat dacă nu muști primul. O “cainarie” pentru cel mai mare os. Mai da-l în spanac de os. Până la urmă suntem doar copiii aia care și-au dorit să facă muzică pentru OAMENI! Și asta ar trebui să fie tot ce contează!”, a încheiat ea.

Vedeta a mai dezvăluit pe rețelele de socializare că a avut mulți susținători la târgul de carte din București, unde a apărut și prima ei carte. Părinții ei au fost alături de ea. „M-am trezit buimacă și fix când am apăsat pe butonul esspresorului, s-a deschis ușa. Iar mama dansând, a strigat : SURPRIZAAAA!!!

Va mulțumesc că mi-ați fost alături, în ziua lansării fizice a cărții #CELETREI. Va iubesc! ”, a mai notat pe Facebook artista.

Cântăreața l-a avut alături și pe băiețelul ei și al lui Cătălin Rizea. „Trei zile de febra mare, împachetări cu prosoape reci, nopți albe și toate cele…mamele știu. Am vrut să-l las acasă azi, dar a plâns că vrea să vină și el cu mami și tati. Mi-a zis să-l îmbrac frumos și să-l las să-și ia cu el: lanternă lego, telefonul și ochelarii de soare. I-am făcut pe plac. În timp ce semnăm cărțile, hop a apărut și el cu o carte.

A zis că vrea să-i dau și lui autograf. Da să-i scriu pe carte că e de la mami, să îi dau dupaia și un pupic pentru că a cumpărat-o și pentru că mă susține. Replică asta o știe de la tati. M-a topit… ne-am întors apoi acasă la aerosol, siropuri și toate cele. Suntem toți trei fericiți!”, a scris în mediul online artista.

Despre cartea lansată de Adda

ADDA, artista care a atins inimi prin muzica și versurile ei le face cunoscute pe Ada, Alexandra și ADDA în prima ei carte: „Cele trei ADDA”, ce s-a lansat official joi. Cine o urmărește pe rețelele de socializare, cu siguranță a avut șansa de a le cunoaște pe cele trei personalități ale ADDEI: Ada, femeia blândă, bună care caută bunătatea în oameni, Alexandra, o Xena a zilelor noastre și ADDA, artista care transformă durerea în artă și arta în pansament pentru suflete și ajunge la inimile oamenilor prin muzica și versurile pe care le compune.

După ce și-a făcut cunoscute cele mai profunde trăiri și ne-a purtat prin diferite stări emoționale, atât prin muzică cât și prin versuri, ADDA lansează cartea în care își spune povestea așa cum nu o știe nimeni.

„Cele trei ADDA” prezintă povestea artistei. Scrisă cu vulnerabilitate și asumare, despre zbateri sufletești, conflicte interne și bucurii mărunte din viața de zi cu zi, cartea surprinde furtuna dintre minte, trup și suflet. O altfel de carte motivațională, scrisă cu lacrimi și durere, despre propriile experiențe de viață, „Cele trei ADDA” prezintă lupta cu boala și drumul sinuos de la o simplă adolescentă cu visuri mari, la o artistă completă, care a cucerit marile scene și inimile oamenilor, și le-a arătat tuturor că poate.

