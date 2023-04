Concurenții celui de-al 19-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva!” și-au pregătit cu multă atenție transformările pe care le-au avut de realizat sâmbăta aceasta, în cea de-a patra gală a transforming show-ului de la Antena 1.

Primei echipe, formată din Nicole Cherry şi Juno, ruleta le-a dat mari bătăi de cap cu o transformare colorată şi plină de energie – Mawaca, Dumba dumbala. De travesti n-a scăpat nici Valentin Sanfira, care, alături de Codruţa, a adus sarea şi piperul pe scenă, interpretând Saltn pepa, Push it.

Cu un moment cu mai puţină energie, dar cu foarte multă emoţie au urmat apoi Cristina Stroe şi Damian Drăghici şi transformarea în Rod Stewart – Have you ever seen de rain, în vreme ce Anca Turcaşiu şi Jean Gavril au adus energia de la Bollywood cu Rowdy Baby.

De un moment cu multă energie au avut parte şi WRS şi Emilian, care s-au transformat aseară în Ozuna şi Cardi B şi al lor Taki, Taki. Uşor nu le-a fost nici Amnei şi Mishei, cărora ruleta le-a propus piesa Bang, bang a lui Jessie J şi Arianda Grande, în timp ce pentru CRBL şi Radu Ţibulcă a pregătit un moment emoţionant – Cargo, Ploaia.

Ultima piesă a serii a adus pentru ADDA şi Radu Bucălae o transformare la dublu, în Madonna şi al ei Vogue, dar şi bonusul de 100 de puncte, acordat de această dată de către Aurelian Temişan. Cei doi şi-au adjudecat astfel trofeul celei de-a patra ediţii a transforming show-ului de la Antena 1.

