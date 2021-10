După mai bine de două decenii, fostul arhitect de la emisiunea „Visuri la Cheie” a pus punct căsniciei cu tatăl copiilor ei, care era mai mare decât ea cu 24 de ani. Invitată în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, Adela Pârvu a spus care au fost motivele care au dus la destrămarea căsniciei sale. Faptul că nu mai era fericită alături de partenerul de viață, dar și diferența mare de vârstă dintre ei a făcut-o pe aceasta să ceară divorțul.

„Ce exemplu dăm copiilor?! Mai bine doi părinți fericiți decât doi părinți nefericiți. Era o diferență de 24 de ani între noi. Suntem datori să ne trăim viața din plin. Profesional, am reușit să fac lucruri frumoase, dar personal am nevoie de afectivitate. Copiii se așteptau ca noi să divorțăm, au 21 de ani, au înțeles, noi avem un dialog foarte deschis, suntem oameni, ne asumam, ei au înțeles. Pentru ei contează să își vadă părinții fericiți. Inițial, m-am gândit că poate e un eșec, dar apoi am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat și am apelat la terapie de psihanaliză.

Am vrut să înțeleg de ce nu am avut o viață personală frumoasă. Psihanaliza m-a ajutat foarte mult, am înțeles cum funcționam ca un copil și cum repetam același comportament ca adult”, a spus Adela Pârvu în emisiune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Adela Pârvu și-a cunoscut actualul soț pe un site de matrimoniale

În urmă cu o săptămână, arhitectul anunța că s-a căsătorit. Adela Pârvu a mers la Starea Civilă la două luni după ce l-a cunoscut pe Bogdan. Ea și-a găsit actualul soț pe un site de matrimoniale, după ce băieții săi au încurajat-o să se înscrie pe astfel de platforme.

„Băieții mei m-au încurajat să accesez platformele de dating sau agenții matrimoniale. Am văzut că nu se întâmplă mare lucru cu agențiile matrimoniale și nici cu platformele de dating. Dar într-o seară de august mi-am refăcut contul pe un site de dating, și primul care mi-a scris a fost chiar Bogdan (n.red. actualul soț).

A intrat în vorbă cu mine, mi-a plăcut profilul lui, era o descriere sumară, dar onestă. El, la un moment dat, m-a rugat să îi dau profilul meu de Facebook. M-a cucerit cu simțul umorului, cu o glumă pe care a făcut-o. În 3 săptămâni m-a cerut de soție. A fost scurt și direct, iar răspunsul meu a fost DA. I-am stricat planurile, am intuit că vrea să mă ceară de soție și i-am zis că nu mă impresionează vreun inel cu diamant. Am zis că singurul inel pe care îl vreau e verigheta. Acum avem o săptămână de când ne-am căsătorit, vrem o viață de miere, nu doar o lună de miere”, a spus Adela Pârvu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citeşte şi:

Cătălin Cazacu, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Ramona Olaru: „Ieșim împreună de multă vreme”

Vlăduța Lupău, în brațele lui Neymar. Și-a îndeplinit visul: „Dacă îți dorești cu adevărat ceva, se întâmplă”

Anamaria Prodan, despre zvonurile că ar avea o relație cu Dan Alexa: „Dacă eu te bat, sunt cu tine?”

Andreea Marin, despre proiectul secret pentru care a filmat în Italia. Cum a pozat vedeta în cadă. „Abia aștept”

PARTENERI - GSP.RO Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”

Playtech.ro BOMBĂ! Vicor Ponta, mesaj pentru români, din spital: 'Ar fi o lașitate din partea mea să tac'

Observatornews.ro Detalii tulburătoare despre violul dintr-un tren de navetiști din SUA. Pasagerii au filmat cu telefoanele 40 de minute calvarul femeii, însă nu au intervenit

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2021. Fecioarele caută stabilitate, mai ales când planurile lor atârnă de un fir de ață

Știrileprotv.ro Cioloș, enervat de Șoșoacă în Parlament: 'Sper că aveți puțin pe conștiință minciunile'

Telekomsport 15 ultraşi ai Stelei au făcut dezastru la un meci din Olanda. Cum s-au deghizat ca să scape de poliţie

PUBLICITATE Cum cureți și cum dezinfectezi corect fiecare cameră din casă. Acum poți face asta rapid, simplu și fără clor