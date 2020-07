Adela Popescu a dezvăluit care este relația dintre ea și Cove, colegul de la “Vorbește lumea”. “Ne-a ajutat foarte tare”

“Chiar sunt foarte norocoasă. Am avut o chimie foarte rapidă în studio cu el și asta ne-a ajutat foarte tare.

Nu suntem supărăcioși, nu suntem în competiție, fiecare dintre noi a gustat din plăcerea de a fi cunoscuți, așa că reușim să ne completăm foarte bine.

În plus, noi am reușit să legăm și o prietenie în afara platoului, am fost în vacanță cu familiile, ieșim toți patru și glumim foarte mult. Așadar, cum ne vedeți în emisiune, suntem mereu”, a declarat Adela Popescu pentru revista VIVA!

Adela este o fire extrem de energică, mereu cu zâmbetul pe buze și într-o formă de invidiat. “Sunt un om foarte muncitor, încă de mică am fost așa. În plus, am crescut într-o familie în care se râdea foarte mult, uneori fără un motiv anume.

Eu cred că e efectul invers: nu trebuie să fii fericit pentru a râde, ci prin exercițiu, râzi și devii fericit (zâmbește)”, a mai spus Adela pentru sursa citată.

