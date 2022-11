Prezentatoarea de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și-a făcut bagajele și a plecat din nou din țară. Adela Popescu va merge undeva mai aproape de această dată și nici nu sta mult departe de casă. Soția lui Radu Vâlcan a plecat în Grecia, mai exact în Atena, unde are de filmat un proiect drag ei.

Adela Popescu și-a luat fiul cel mic cu ea, în timp ce soțul ei va rămâne să aibă grijă de Alexandru și Andrei.

„M-am trezit de dimineață, am mers să-mi fac machiajul, încă mai am puțin. Am filmat pentru Revelion un moment super frumos cu Cabral și acum fuga-fuguța, am venit să fac bagajele, pentru că plec în Atena, împreună cu Adrian. Am câteva zile de filmare acolo pentru o campanie pe care o iubesc tare, tare mult. Vă țin la curent. Radu Vâlcan ne-a condus la aeroport”, a mărturisit Adela Popescu, pe contul personal de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Adela Popescu s-a întors în România în urmă cu o lună, după o perioadă în care a filmat în Republica Dominicană, pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, show aflat încă în desfășurare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este măritată cu un celebru milionar din România

Playtech.ro ȘOC! Mesajul Simonei Halep care a dezgustat lumea tenisului: ‘E spălată pe creier’

Viva.ro Derapaj la Antena 1! Doinița Oancea, despre Daniela Crudu, la iUmor: E greu să stai o viață întreagă în genunchi...

Observatornews.ro Filmul tragediei din Mehedinți, unde un băiat de 13 ani s-ar fi sinucis din dragoste. Ioan a fost găsit fără suflare de mama lui

Știrileprotv.ro O familie de români care și-a luat un animal exotic a fost îngrozită când a crescut. Omora animalele pe care le prindea

FANATIK.RO Critici dure la adresa lui Tudor Chirilă. Juratul de la Vocea României a atras antipatie după gestul făcut în fața unei concurente

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2022. Balanțele au o zi dificilă, în care lucrurile nu vor merge așa cum au sperat, dar nu au motive să se descurajeze

PUBLICITATE Verifică noua colecție OLD HOLLYWOOD BY MOHITO