Adela Popescu a povestit despre greutățile vieții de părinți: ”Radu s-a mai relaxat abia la al doilea copil”

Adela, Radu și copiii lor

Chiar dacă cel mare are 4 ani, iar cel mic doar un an și jumătate, Alexandru și Andrei sunt complet diferiți, lucru care îi pune în dificultate pe părinți.

În timp ce Adela e mai relaxată când vine vorba despre copii, Radu s-a mai calmat abia în ultimul an, când și-a dat seama că nu are cum să o scoată la capăt cu mezinul familiei.

”Sunt foarte diferiți. De bebeluși au fost diferiți. Andrei își cere drepturile mult mai vocal, Alexandru a fost mai liniștit. Andrei a început să fie mai mârâit acum, de când e mai mare, dar când era mic era extrem de liniștit, iar la Alexandru era invers. Nu pot spune că am avut un copil și am știut ce avem de făcut. Al doilea e foarte diferit. Eu am fost relaxată și la primul copil, dar Radu s-a mai relaxat abia la al doilea”, ne-a povestit Adela.

Cu toate că îi tratează în mod egal și că le-a oferit același tip de educație, cei doi soți nu-și explică faptul că mezinul familiei, la doar un an și jumătate, poate să se impună atât de categoric.

”Andrei e mult mai curios. Alexandru nu și-a băgat niciodată mâinile în priză, nu s-a urcat pe gard, niciodată nu a vrut să se urce în copac, lucruri pe care Andrei deja le face, la un an și jumătate. Ne dă emoții efectiv. Suntem în punctul în care ne uităm după el ca, în cazul în care cade, să nu i se întâmple ceva rău. Nu putem să-l oprim”, spune vedeta.

Radu și băieții lui

”Radu nu este genul de tată jucăuș”

Deși pe site-urile de socializare postează imagini în care Radu Vâlcan complotează cu cei doi băieți atunci când Adela este la filmări și îi lasă să facă tot felul de năzbâdii, se pare că acesta nu este genul de părinte care să-și alinte excesiv copii.

”Radu nu este genul jucăuș. Îi lasă să facă ce vor, dar nu e ca alți tați care îi alintă pe copii. Nu e genul să-i ia cu „lugu-lugu”, ci e genul protector și implicat, știe cum să vorbească cu ei. E mult mai priceput în a gestiona situația acum, că Alexandru este mare și înțelege. Sunt părinți buni pentru bebeluși și părinți buni pentru copii mai mari. E complice cu ei, fac curățenie în căsuța de afară, scot mașinuțele în curte. Au tot felul de activități”, a mai declarat Adela, pentru Libertatea.

