Primele detalii au fost puse la punct, Adela Popescu a ales locația, ziua, dar și biserica unde va fi creștinat micuțul Adrian.

„Ne pregătim de botez. Știm locația, știm florile, știm ziua, știm biserica. Nu știm ținutele, nu știm orele. (…)

După ce punem la punct chiar toate detaliile vor afla și invitații că sunt invitați. Vreau să facem o invitație oficială… o vom trimite pe WhatsApp și vom și suna că nu suntem așa de mulți”, a declarat Adela Popescu pe Instagram, conform spynews.ro.

Adela Popescu a povestit recent că a treia naștere a fost extrem de dificilă, cu dureri cumplite. Cu toate astea, ea s-a refăcut complet după ce a venit pe lume micuțul Adrian.

„În timp ce nășteam era atât de dureros, încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela Popescu, în emisiunea „Vorbește lumea”.

