Adela Popescu: „Astăzi m-am trezit cu o dorință nebună să îmi fac bine”

În postarea făcută pe facebook, Adela Popescu a povestit și despre viața sa din acest moment, când stă acasă cu cei doi băieți ai ei.

„Astăzi m-am trezit cu o dorință nebună să îmi fac bine. Să fac doar ce îmi face bine. M-am gândit să încep cu o porție sănătoasă de fructe proaspete, o cafea neagră, poate termin cartea pe care am început-o acum o vreme. Aș vrea să continui cu câteva exerciții fizice și dacă am noroc poate ajung și la un film. După ce îl luăm pe Alexandru de la grădiniță mi-ar plăcea să mergem toți patru pe jos la un restaurant grecesc ce are o terasă pe malul lacului superbă. Acolo mi-aș comanda fructe de mare la grătar, tzatziki, un pahar de vin alb și aș sări peste desert. Pe la 19:00 ar trebui să fim acasă încercând să pregătim băieții de culcare.

E interesantă perioada această de stat acasă cu copiii. Chiar dacă te solicită în fiecare secundă așa cum nu te-a solicitat nici cel mai greu proiect la care ai lucrat până acum, îți dă șansa să redescoperi plăcerea de a fi propriul tău stăpân, dând valoare lucrurilor aparent banale. Cu toate astea… abia aștept să vină toamna :))))”, a spus Adela Popescu.

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan din anul 2015. Cei doi au împreună un băiețel care se numește Alexandru. Adela Popescu a devenit mămică pentru a doua în luna decembrie a anului trecut, vedeta aducând pe lume tot un băiețel, care se numește Andrei.

Citește și:

Teo, ofertată de Adrian Sârbu pentru o televiziune online! Vedeta și-a anunțat șefii din Kanal D că pleacă, apoi s-a răzgândit

Citește mai multe despre Adela Popescu, Familie și viata de lux pe Libertatea.