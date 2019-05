Teo, ofertată de Adrian Sârbu pentru o televiziune online! Vedeta și-a anunțat șefii din Kanal D că pleacă, apoi s-a răzgândit

Teo Trandafir a făcut istorie la PRO TV, pe vremea când boss era Adrian Sârbu, iar emisiunea ei făcea audiențe record. Între ea și Sârbu s-a creat o relație specială de atunci, ea numindu-l pe omul de afaceri mentorul său.

Deși a părăsit postul de televiziune în 2006 și ”trădarea” ei nu a picat bine, Adrian Sârbu a trecut peste acest lucru de dragul prieteniei dintre ei. Mai mult, când Teo Trandafir a avut grave probleme de sănătate, afaceristul i-a fost atât sprijin moral, cât și material. El a fost cel care a salvat-o, practic, pe Teo, care suferea de pancreatită acută, asigurându-i transportul cu un avion particular la un spital din Viena și acoperind cheltuielile legate de spitalizate și de intervențiile chirurgicale suferite acolo.

Contraoferta a convins-o să rămână la turci

Teo a recunoscut că a rămas cu o datorie morală uriașă față de Sârbu după acest episod; o datorie care s-ar fi stins, dacă negocierile recente purtate între cele două părți ar fi avut deznodământul dorit de fostul boss de la PRO TV.

Potrivit unor surse din Kanal D, televiziunea la care e acum Teo, ca prezentatoare la ”Teo Show” și ”Vrei să fii milionar?”, vedeta a fost la un pas de a lucra din nou cu Adrian Sârbu.

Afaceristul ar intenționa să-și deschidă o televiziune online și în acest scop ar fi luat legătura cu Teo Trandafir, pe care și-o dorea cap de afiș. Inițial, proiectul a fost pe placul lui Teo, care a fost pe punctul de a părăsi trustul Dogan Media pentru a-i fi alături. Ea ar fi mers până acolo încât și-ar fi anunțat șefii de iminenta plecare. Pe ultima sută de metri, lucrurile au luat însă o întorsătură neașteptată.

„Teo s-a răzgândit și nu mai pleacă. A pus în balanță avantajele pe care le are aici. Drept dovadă, a semnat din nou cu Kanal D și bine a făcut. Are audiențe bune”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană din postul de televiziune deținut de turci.

Avantajele despre care vorbea sursa sunt, desigur, de natură financiară. După ce Teo le-a spus șefilor că vrea să plece, ei au venit cu o contraofertă care a bătut-o pe cea a lui Sârbu, crescând veniturile lunare ale prezentatoarei cu mai multe mii de euro.

Citește și:

Recomandările culturale ale săptămânii. Intrăm în ”Camera lui Giovanni”, apoi îl vedem pe Elvis Presley cu alți ochi

Citește mai multe despre Teo Trandafir și emisiune pe Libertatea.